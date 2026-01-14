 Arcade en février : Civilization VII, Retrocade, Felicity’s Door et I Love Hue Too+

Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition début février sur Apple Arcade : construisez le plus grand empire de l’histoire sur iPhone, iPad et Mac avec cette version complète du célèbre jeu de stratégie AAA. Chaque Âge de l’histoire fait évoluer votre civilisation, vos choix stratégiques façonnent son ADN culturel unique, et vous pouvez suivre la voie historique ou inventer votre propre légende, aux côtés d’autres hits PC comme PowerWash Simulator et Cult of the Lamb récemment arrivés sur le service.



Comme expliqué dans un communiqué en ce mercredi 5 février, Apple Arcade enrichit son catalogue avec trois nouveaux jeux sans pubs ni achats intégrés : Retrocade vous replonge dans l’âge d’or des bornes d’arcade, Felicity’s Door vous emmène dans un univers onirique de musique et de magie, et I Love Hue Too+ vous invite à rétablir l’harmonie dans un chaos chromatique.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Sid Meier's Civilization® VII (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0, VF, 1,7 Go, iOS 17.0, 2K) Sid Meier’s Civilization VII est désormais disponible sur Apple Arcade : vous pouvez y jouer sur iPhone, iPad et Mac avec l’expérience complète du dernier opus de cette saga de stratégie culte. Vous incarnez un grand dirigeant historique, changez de civilisation à chaque Âge, construisez votre empire via des choix stratégiques, tout en profitant de commandes tactiles intuitives (ou souris/manette sur Mac/iOS), mais sans multijoueur au lancement, sans DLC, et avec des cartes grandes/immenses réservées aux appareils ≥ 8 Go de RAM. Télécharger le jeu Sid Meier's Civilization® VII

Retrocade (Jeu, Action, iPhone, v0.1, VF, 382 Mo, iOS 18.0, Resolution Games AB) Retrocade arrive sur Apple Arcade : revivez l’âge d’or des salles d’arcade des années 80 avec un accès illimité et sans pièces aux classiques légendaires.



Jouez à Asteroids, Pac-Man, Space Invaders, Galaga, Bubble Bobble, Centipede et Breakout, grimpez aux classements mondiaux, défiez vos amis, débloquez des succès et profitez d’un contrôle ultra-authentique avec manette Bluetooth. Télécharger le jeu Retrocade

Felicity's Door (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.3, VF, 2,4 Go, iOS 15.0, AREA 35, Inc.) Felicity's Door arrive sur Apple Arcade : plongez dans un jeu de rythme onirique et magique aux côtés des jumeaux Tom et Felicity et de leur ours Mi-chan.



Explorez des mondes de rêves (espace, falaises, cyberpunk) avec plus de 40 chansons originales de compositeurs renommés comme kotringo, Shinji Hosoe et DE DE MOUSE, quatre niveaux de difficulté, un mode Histoire animé, des quêtes annexes, et de futures mises à jour avec nouvelles musiques et contenus pour décorer la chambre des jumeaux… et découvrir ce mystérieux grenier. Télécharger le jeu Felicity's Door