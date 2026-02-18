Clay Jam : le classique en pâte à modeler va faire son retour sur mobile en 2026

Un nouveau site web vient d'être lancé, invitant les fans à s'inscrire pour recevoir des nouvelles et des mises à jour sur Clay Jam - ce qui laisse présager un retour très attendu du jeu culte sur iOS et Android. Les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être d'un article de notre site datant de janvier 2012, partageant l'arrivée de ce jeu. Quatorze ans plus tard, il revient sur App Store et Play Store.

Un petit voyage dans le passé

Vous vous souvenez de Clay Jam ? Ce petit bijou mobile sorti en 2012 vous mettait dans la peau d'une boule bleue en argile qui dévalait des collines, écrasant les petits ennemis pour grossir tout en évitant les gros monstres et les obstacles. Avec son style visuel unique en stop-motion façon pâte à modeler et son gameplay simple mais addictif, il avait un charme irrésistible, même s'il paraît rétro aujourd'hui.



Pas étonnant qu'il s'inspire de la grande passion britannique pour l'animation en pâte à modeler : les univers décalés de Wallace & Gromit, Pingu et autres classiques du stop-motion qui illuminent les écrans britanniques depuis des décennies.

Modelé en argile

Pour l'instant, les détails sur ce retour restent mystérieux : s'agira-t-il d'une simple réédition de l'original, d'une suite inédite ou d'une refonte complète ? Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de jeu mobile, qui voient ce classique revenir sur le devant de la scène.



Le timing est parfait : la mode des endless runners a connu son apogée il y a plusieurs années, mais elle commence à revenir en force. Une version fidèle à l'original serait déjà un plaisir nostalgique, mais si Clay Jam revient avec de grosses nouveautés et une réalisation modernisée, cela pourrait devenir un vrai HIT.

Qui avait adoré le premier jeu en 2012 ?