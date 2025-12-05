Avernum 4: Greed and Glory : le retour d'un classique sur iPad

Vingt ans après sa sortie originale en 2005, Spiderweb Software redonne vie à Avernum 4 avec Avernum 4: Greed and Glory, un remake complet de fond en comble, désormais disponible sur iPad. Ce n’est pas un simple remaster avec des pixels plus nets du quatrième opus d'une série débutée en 1994 : c’est une reconstruction totale avec un nouveau moteur, des graphismes modernes, des systèmes épurés et une quantité impressionnante de contenu inédit ajouté à l’immense monde souterrain que les fans connaissent et adorent.

Redécouvrez Avernum 4 sur iPad

Au cœur, le jeu reste du pur Avernum : vous êtes plongé dans une nation souterraine tentaculaire faite de cités en ruine, de réfugiés désespérés, de mages intrigants et de magie ancienne. Une civilisation fragile survit à des centaines de kilomètres sous terre, toujours au bord de l’effondrement. Quand des essaims monstrueux et des puissances rivales commencent à déchirer les cavernes, vous – un aventurier arrivé là par le plus grand des hasards – devenez malgré vous la pièce maîtresse de la nouvelle crise d’Avernum.

Le ton si particulier des petits gars de Spiderweb est intact : humour pince-sans-rire (en anglais), politique chaotique et choix moraux où le « bien » n’est presque jamais net. Les quêtes secondaires ont toujours cette fâcheuse (et délicieuse) tendance à se transformer en arcs narratifs majeurs, et l’univers déborde de cet humour et de cette richesse lore qui distinguent la série des fantasy génériques.



Ce qui fait de Greed and Glory bien plus qu’un simple retour nostalgique, c’est l’ampleur des nouveautés : plus de 20 lignes de quêtes supplémentaires, des donjons agrandis et repensés, de nouveaux personnages, des intrigues de factions plus profondes… même les zones connues paraissent neuves. Le combat au tour par tour a été modernisé en profondeur – moins lourd, plus tactique, et offrant une liberté bien plus grande pour expérimenter builds, compétences et synergies de sorts sans se battre contre l’interface.

Spiderweb présente officiellement Avernum comme « l’une des grandes sagas du jeu vidéo », et il est difficile de contredire quand on explore une frontière regorgeant de centaines d’artefacts à fabriquer ou bénir, plus de 100 capacités et traits, et une histoire ouverte où l’on peut s’allier (ou trahir) presque tout le monde… y compris les monstres. Aucune expérience préalable de la série n’est requise, c'est important de le préciser.



Pour les vétérans, c’est la version définitive d’un classique adoré. Pour les nouveaux venus, c’est l’entrée idéale dans l’un des mondes RPG indie les plus durables – et il n’a jamais été aussi beau ni aussi agréable à jouer que sur iPad aujourd’hui. On aurait aimé un portage sur iPhone, mais on comprend que l'interface n'est pas facile à caser. Qui connaissait Avernum parmi vous ? Vous préférez Avadon ou Geneforge ?

Télécharger Avernum 4: Greed and Glory HD à 9,99 €