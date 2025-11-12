 Arcade en décembre : Subway Surfers+, Bob l'éponge: Pâté de crabe 2, Naruto et plus encore

Apple Arcade ajoutera cinq nouveaux jeux en décembre 2025. Bob l'éponge: Pâté de crabe 2, PowerWash Simulator, Cult of the Lamb Arcade Edition, Subway Surfers+ et NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ seront tous disponible le 4 décembre !



Selon le communiqué, Apple Arcade accueille aussi plusieurs grosses mises à jour dont celle de Sneaky Sasquatch qui vient d’ajouter une immense ville agricole où les joueurs peuvent se rendre à la ferme de Grand-mère à l’est, grimper sur un tracteur pour planter neuf types de cultures variés, le tout pour le divertissement et les profits – car même un sasquatch doit gagner sa vie.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Subway Surfers+ (Jeu, Action, iPhone, v1.0.1, VF, 299 Mo, iOS 13.0, Sybo Games ApS) Découvrez tout ce qui a fait de Subway Surfers un phénomène mondial, maintenant dans un format renouvelé pour Apple Arcade sans publicités et avec de nouvelles façons de ressusciter, collecter et progresser. Que vous visiez des scores élevés ou que vous couriez pour le plaisir, Subway Surfers+ offre le gameplay fluide et rapide que vous adorez, accompagné du rythme habituel des mises à jour et des destinations mondiales rotatives. Sortie le 4 décembre ! Télécharger le jeu Subway Surfers+

Bob l'éponge: Pâté de crabe 2 (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, VF, 1,9 Go, iOS 17.0, Viacom International Inc.) Rejoins Bob l’éponge et Plankton dans cette suite en défilement latéral d’À la poursuite du pâté, où le duo improbable enquête sur la disparition mystérieuse du poste de friture du Crabe Croustillant et des inventions de Plankton, traversant Bikini Bottom, Dead Eye Gulch et Goo Lagoon pour déjouer une conspiration de duplication de pâtés. Aide-les à courir, sauter et résoudre des énigmes en utilisant leurs capacités uniques, à affronter des boss monstrueux comme des mascottes mutantes et des clones, tout en sauvant le restaurant et en protégeant la recette secrète, avec des apparitions de Sandy, Patrick et d’autres surprises. Télécharger le jeu Bob l'éponge: Pâté de crabe 2

PowerWash Simulator (Jeu, iPhone, v1.0.0, VF, 1,6 Go, iOS 15.0, FuturLab) Rincez tous vos soucis dans PowerWash Simulator, le jeu mobile relaxant repensé pour iPhone, iPad, Apple TV, Mac et Vision Pro, avec des commandes tactiles intuitives pour nettoyer à haute pression en solo ou en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs, en utilisant une gamme d'équipements variés et en synchronisant votre progression entre appareils. Développez votre entreprise à Muckingham en mode carrière sans contraintes de temps, ou détendez-vous en mode libre pour rejouer des missions, affronter divers types de saletés avec stratégie, et personnaliser votre matériel, tout en profitant d'un mode coop où la pression rime avec décompression absolue. Télécharger le jeu PowerWash Simulator

Cult of the Lamb (Jeu, Action, iPhone, v1.1, VF, 745 Mo, iOS 15.0, Devolver) Dans Cult of the Lamb, incarnez un agneau possédé sauvé par un étranger sinistre, chargé de fonder une secte d’adorateurs pour rembourser sa dette, en bâtissant une communauté fidèle dans une forêt hantée par des faux prophètes, en explorant des régions mystérieuses pour ramasser des ressources, accomplir des rituels sombres et prêcher la foi afin d’éradiquer les rivaux et devenir un dieu tout-puissant. Guidez votre troupeau en construisant des structures, en renforçant la loyauté par des sermons, en combattant des hordes d’ennemis dans un monde généré aléatoirement et en absorbant le pouvoir des chefs déchus pour répandre l’illumination, purifier les infidèles et transformer votre secte en la seule domination éternelle. Télécharger le jeu Cult of the Lamb