Retromania : Micromania reprend vos jeux PS1, PS2, PS3, Xbox 360, GameCube, Wii, DS...

Micromania doit s’adapter à la montée en puissance du dématérialisé. Pour y répondre, l’enseigne lance Retromania, un nouveau service consacré à la reprise de jeux d’anciennes consoles. Un choix logique, puisque le marché du rétrogaming reste particulièrement dynamique en France.

Retromania : Micromania relance la reprise des jeux rétro

L’enseigne française Micromania vient d’annoncer le lancement de Retromania, un nouveau service qui marque un tournant dans sa stratégie commerciale. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent désormais revendre leurs anciens jeux issus de consoles rétro directement en magasin, une initiative qui ravira les nostalgiques et collectionneurs.

Une offre de reprise étendue aux générations passées

Avec Retromania, Micromania élargit considérablement sa politique de reprise en acceptant désormais les jeux provenant de consoles qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo :

PlayStation : PS1, PS2, PS3, PSP et PS Vita

Xbox : Xbox originale et Xbox 360

Nintendo : GameCube, Wii, Wii U, DS et 3DS

Cette initiative représente un changement majeur pour l’enseigne, qui se concentrait jusqu’ici principalement sur la reprise de jeux et consoles de génération actuelle et récente (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch).

Un service disponible dans tous les magasins

Le service Retromania est déployé dans l’ensemble du réseau Micromania à travers la France, soit près de 400 points de vente. Les joueurs peuvent se rendre dans n’importe quel magasin avec leurs anciens jeux pour obtenir une estimation et procéder à la vente sur place.

Comme pour les reprises habituelles, les clients reçoivent un avoir utilisable immédiatement en magasin, leur permettant d’acquérir de nouveaux jeux, des consoles récentes, des accessoires ou même des produits dérivés disponibles dans les rayons Zing.



L’avoir obtenu est valable 6 mois et peut être utilisé pour tout achat en magasin Micromania en France.

Une réponse à la demande croissante pour le rétrogaming

Le lancement de Retromania intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour le rétrogaming. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des titres classiques, que ce soit pour redécouvrir les jeux de leur enfance ou pour compléter des collections.



Cette tendance se reflète dans la multiplication des rééditions, des compilations rétro et des consoles mini proposant des catalogues de jeux d’époque. En permettant la circulation de ces titres anciens, Micromania répond à une demande réelle du marché tout en diversifiant son offre d’occasion.

Les conditions de reprise

Pour bénéficier du service Retromania, certaines conditions s’appliquent :

Le vendeur doit être majeur et présenter une pièce d’identité valide

Les jeux doivent être dans leur état d’origine avec la boîte et la notice

Les produits doivent être en bon état de fonctionnement

Le jeu doit être référencé dans la base de données Micromania

L’évaluation du prix de reprise s’effectue en magasin par un conseiller, qui examine l’état général du produit, la rareté du titre et la demande actuelle sur le marché.

Une stratégie de diversification pour Micromania

Face à la montée du numérique qui représente désormais près de 80 % du marché du jeu vidéo en France, Micromania multiplie les initiatives pour maintenir l’attractivité du format physique. Après avoir intégré la marque Zing dédiée aux produits dérivés, l’enseigne mise désormais sur le rétrogaming pour attirer une clientèle diversifiée.