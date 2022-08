Le service Xbox Cloud Gaming ajoute 16 jeux compatibles avec le tactile

En avril 2021, Microsoft a annoncé que plus de 50 jeux sur Xbox Cloud Gaming (anciennement xCloud) prenaient en charge les commandes tactiles pour jouer en streaming. Aujourd'hui, avec l'annonce des nouveaux jeux Xbox Game Pass, la société a ajouté des commandes tactiles à 16 jeux supplémentaires sur le service. Il y a maintenant plus de 100 jeux sur le service avec le support des commandes tactiles, autrement dit jouable sur iPhone, iPad et Android sans accessoire.

Une partie des joueurs n'utilisent pas de manette pour jouer à Cloud

Il y a quelques mois, Monty Hernandez, directeur de programme senior chez Xbox, expliquait que 20% des utilisateurs du service passaient par les contrôles tactiles. Il n'en fallait pas moins pour que la firme de Redmond renforce ses efforts pour adapter son catalogue de jeux.

Alors que Xbox a récemment ramené Fortnite sur iOS via son service de streaming, le jeu natif étant banni par Apple, la société ajoute encore de très bons titres à savourer sur écran tactile comme en atteste le tweet officiel.



Parmi les nouveaux jeux à commandes tactiles ajoutés à Xbox Cloud Gaming, citons TMNT Shredder's Revenge, MLB The Show 22, Campus, Coffee Talk, Skate, Turbo Golf Racing, MatchPoint, Chorus, Peppa Pig et bien d'autres encore.



Xbox Cloud Gaming a parcouru un long chemin depuis sa confirmation pour iOS jusqu'à sa disponibilité dans Safari. Il est également disponible sur Android via l'application native et sur les navigateurs PC. Si vous voulez essayer et vivre dans une région prise en charge, rendez-vous sur Xbox.com/play pour découvrir Xbox Cloud Gaming.