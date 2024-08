Voici pourquoi Microsoft ne publiera pas Xbox Cloud Gaming sur iOS

Malgré les changements historiques à venir annoncés par Apple, Microsoft ne prévoit pas de proposer une application Xbox Cloud Gaming sur iOS. D'après Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, il n'y a pas de place pour une monétisation correcte. Dans un entretien accordé à The Verge, Spencer a expliqué que les changements apportés par Apple à l'App Store dans l'Union européenne, dont l'ouverture aux applications de jeux en streaming, ne répondait pas entièrement à la problématique. La loi sur les marchés numériques DMA (Digital Markets Act) ne va pas assez loin pour ouvrir la voie à la concurrence.

Le patron de la branche "jeux" de Microsoft nous explique :

Nous n'avons pas la possibilité de monétiser Xbox Cloud Gaming sur iOS. Je pense que la proposition d'Apple - et j'ai trouvé que les commentaires de Sarah Bond à ce sujet étaient justes - ne va pas assez loin pour ouvrir la concurrence. En fait, on pourrait même dire qu'elle va dans la direction opposée, mais elle ne va certainement pas assez loin pour ouvrir la concurrence sur la plus grande plateforme de jeux au monde.



Nous continuerons à travailler avec les régulateurs, ainsi qu'avec Apple et Google, afin de créer un espace pour des vitrines alternatives. Je suis un grand fan du fonctionnement de Windows, et vous avez un Microsoft Store sur Windows, vous avez Steam, vous avez l'Epic Games Store, vous avez GOG. Il y a des alternatives, et je pense que des moyens alternatifs pour les gens d'acheter des choses créent des avantages pour les consommateurs et les créateurs. Je pense que la plus grande plateforme pour les joueurs, qui est le mobile, devrait avoir la même chose.