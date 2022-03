Xbox Cloud Gaming annonce des évolutions sur les performances via iPhone et iPad

Le Xbox Cloud Gaming n'a pas eu la chance d'avoir une place sur l'App Store à cause de la politique de la boutique d'applications qui interdit les services de streaming de jeux. Toutefois, cela n'empêche pas à Microsoft de briller avec une expérience fantastique via Safari. D'ailleurs, l'entreprise entretient régulièrement son application web en proposant cette fois des performances en nettes évolutions.

Le Xbox Cloud Gaming se perfectionne sur iPhone et iPad

Disponible depuis plusieurs mois via Safari, le Xbox Cloud Gaming a attiré déjà des centaines de milliers d'utilisateurs qui cherchent une nouvelle expérience gaming sur iPhone et iPad.

Avec des jeux très gourmands en performances comme Aliens : Fireteam Elite, Back 4 Blood, Battlefield 1, CrossfireX, DIRT 5 ou encore For Honor, le service de streaming de Microsoft n'a pas d'autres choix que d'optimiser au maximum le fonctionnement de sa web-app.

Sur un récent article de son site web, Microsoft explique avoir considérablement amélioré l'utilisation du Xbox Cloud Gaming pour les joueurs sur iOS et iPadOS :

Chez Xbox Cloud Gaming, nous écoutons et apprécions les commentaires des joueurs. Vous avez demandé une meilleure expérience iOS et, par conséquent, nous avons apporté des améliorations majeures des performances à tous les iPhone et iPad pris en charge. Avec ces mises à jour, vous devriez avoir une expérience de jeu plus fluide et plus réactive.

L'équipe Microsoft explique également que les premiers retours des joueurs dans l'écosystème Apple sont très positifs depuis la mise en place de ces changements. L'entreprise a aussi remarqué que les parties des joueurs durent 35% plus longtemps qu'avant les dernières améliorations des performances.

Ce n'est qu'un début puisque différentes évolutions continueront d'arriver dans les prochains mois, même si le Xbox Cloud Gaming n'atteindra jamais l'expérience d'une vraie application iOS et iPadOS, Microsoft peut tout de même travailler sur beaucoup de points pour offrir la meilleure fluidité et stabilité pendant les sessions de jeux.

Comment accéder au Xbox Cloud Gaming sur iPhone et iPad ?

Si vous souhaitez profiter du catalogue du Xbox Cloud Gaming, ouvrez Safari et connectez-vous sur xbox.com/play.

Vous apercevrez immédiatement l'option d'abonnement ainsi que la multitude de jeux qui vous seront proposés une fois que vous aurez souscrit.

Dans son communiqué, Microsoft rappelle également qu'il est possible pour un utilisateur Apple d'ajouter directement le Xbox Cloud Gaming sur son écran d'accueil parmi toutes les autres applications déjà installées.

Pour cela, il suffit d’aller sur le bouton de partage en bas de l'écran puis d'appuyer sur "Ajouter à l'écran d'accueil".