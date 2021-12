Jouez à Halo Infinite sur iPad, iPhone et Mac grâce à Xbox Game Pass

Le très attendu sixième volet de la série Halo est arrivé sur Xbox, sous le nom de Halo Infinite. Mais heureusement, les joueurs des consoles Microsoft ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter puisqu'une solution officielle existe pour iPhone, iPad et Mac. Pour jouer à Halo Infinite sur votre appareil Apple, vous aurez besoin d'un abonnement Xbox Game Pass qui coûte 12,99 €/mois et d'une connexion Internet de bonne qualité.

Xbox Game Pass permet de profiter des nouveaux jeux Xbox Series X

Après Cyberpunk 2077 grâce à Stadia, vous pouvez donc profitez de Halo Infinite sur iOS, iPadOS et MacOS. Une fois que vous avez un compte Microsoft abonné au Game Pass, rendez-vous sur le site officiel. Vous y verrez un tableau de bord des jeux disponibles pour les abonnés. Il suffit alors d'ajouter cette page à l'écran d'accueil de votre iPhone ou iPad en utilisant une option de Safari. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de partage et sélectionnez "ajouter à l'écran d'accueil".



Une fois l'application Web installée sur votre appareil, connectez-vous à votre compte Microsoft. Certains jeux vous permettent de jouer avec des commandes tactiles virtuelles, mais Halo Infinite nécessite l'association d'une manette physique avec votre appareil. Pour cela, vous pouvez vous procurer les dernières manettes Xbox Series S/X ou utiliser une PlayStation comme la Dualshock 4 ou la Dualsense. Apple propose également des manettes MiFi, mais elles sont loin d'être aussi performantes pour des jeux AAA.

Si votre connexion Internet est suffisamment stable et puissante, le jeu se lancera en un clin d'œil, il s'agit de jouer en streaming. Sans acheter de console ou de PC, vous pouvez donc profiter du dernier FPS futuriste, un jeu très attendu par la communauté.



Attention par contre, sur un iPad Pro par exemple, il y aura des bandes noires en haut et en bas car le shooter de 343 Industries est conçu pour les écrans 16/9, en gros les téléviseurs. Sur MacBook Pro, c'est un peu mieux, mais surtout plus fluide d'après nos tests. Dans tous les cas, le jeu est superbe malgré un petit downsize de la résolution dû à la compression spécifique au streaming. De plus, nous n'avons pas (encore) droit au 120 Hz contrairement aux Xbox Series X et PC compatibles.



Enfin, pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, si nous parlons de Halo, il y a une raison plus profonde. Le titre original a été présenté au Macworld par Steve Jobs en 1999. Oui, au départ, Halo était un jeu exclusif à MacOS et développé par les studios Bungie. Microsoft a ensuite racheté la société et en a fait le grand succès qu'il connaît aujourd'hui.