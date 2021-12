Statistique : 20% des joueurs xCloud utilisent l'écran tactile

Depuis un an,, Microsoft a régulièrement ajouté des commandes tactiles personnalisées à plus de 100 jeux qui peuvent être diffusés sur les iOS et Android à l'aide de son service Xbox Cloud Gaming, aka xCloud. Si ces contrôles peuvent sembler gadgets pour certains, Microsoft révèle aujourd'hui que 20 % des joueurs utilisent exclusivement ces derniers.

Une partie des joueurs n'utilisent pas de manette pour jouer à Cloud

"20% de nos utilisateurs du service Xbox Cloud Gaming utilisent le toucher comme méthode exclusive de jeu", explique Monty Hernandez, directeur de programme senior chez Xbox. Voilà qui confirme l'intérêt des joueurs pour ce mode de contrôle et donc l'effort fourni par la firme de Redmond pour adapter son catalogue de jeux.

La manette Backbone

C'est une statistique surprenante et sur les jeux solos, ce chiffre monte à 30 % concernant l'utilisation des commandes tactiles. Les jeux les plus populaires sans manette sont :

Hadès

New Super Lucky's Tale

Yakuza : Like a Dragon

Scarlet Nexus

Dragon's Quest XI

Minecraft Dungeons

Football Manager 2022 Xbox Edition

On comprend donc pourquoi les développeurs de jeux ont eu envie d'ajouter les contrôles tactiles personnalisés au cours de l'année dernière. Microsoft a rendu la chose relativement facile, en permettant aux développeurs d'intégrer une interface disponible sur GitHub qui peut être facilement personnalisée pour chaque jeu.



"Nous avons constaté, en moyenne, une augmentation de 2x de l'utilisation des titres disponibles via Xbox Cloud Gaming, tous genres confondus, qui mettent en œuvre des contrôles tactiles", déclare Hernandez. De nombreux titres Xbox Cloud Gaming disposent désormais de commandes tactiles parfaitement calibrées, avec un style et une iconographie personnalisés qui aident les joueurs qui utilisent uniquement un écran tactile.



Les contrôles tactiles Xbox ont commencé par la prise en charge de Minecraft Dungeons, avant de s'étendre à 10 autres jeux un mois après le lancement initial de xCloud. Microsoft a également intégré les commandes tactiles Xbox pour son combiné Surface Duo à double écran, transformant son appareil fonctionnant sous Android en une sorte de Nintendo 3DS avec des jeux Xbox.



Avec plus de 100 jeux prenant en charge ces commandes tactiles personnalisées, et des joueurs apparemment désireux de les utiliser, il est clair que nous allons voir beaucoup plus de jeux mettre en œuvre les commandes tactiles Xbox dans les mois à venir.