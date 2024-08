L'app Xbox permet de jouer via l'écran tactile de l'iPhone à distance

Microsoft vient d'ajouter une fonctionnalité très attendue à son application mobile Xbox : les commandes tactiles depuis un smartphone. Le fabricant de logiciels a en effet démarré un test dans les versions bêta des applications Xbox pour iOS et Android cette semaine, permettant aux propriétaires de Xbox de contrôler à distance leurs consoles et de jouer à des jeux sur des téléphones et des tablettes sans aucun accessoire supplémentaire. Jusqu'à présent, il fallait une manette Bluetooth.

L'app Xbox est plus utile que jamais

Sans surprise, les commandes tactiles sont identiques à celles du service Xbox Cloud Gaming de Microsoft. Elles permettent de naviguer à distance dans l'interface Xbox, d'ouvrir des jeux et de les streamer depuis sa propre console, sans avoir besoin d'utiliser une manette additionnelle.

Bien évidemment, rien ne vaut la réactivité et le confort de la manette officielle de Microsoft, d'autant qu'elle est compatible avec iOS (comme la DualSense de Sony), mais d'après les premiers retours, les commandes tactiles s'avèrent étonnamment efficaces. Et les joueurs sont de plus en plus nombreux à se passer de contrôleurs physiques.



En décembre 2021, Monty Hernandez, alors Senior Program Manager chez Xbox, expliquait déjà que les contrôles tactiles étaient populaires sur le Xbox Cloud Gaming :

20 % de nos utilisateurs Xbox Cloud Gaming utilisent le tactile comme méthode exclusive pour jouer à des jeux. Pour cette raison, il est important pour nous que les jeux tactiles que nous lançons soient pertinents, et surtout, qu'ils fonctionnent bien avec ces commandes.

Par la suite, Microsoft n'a eu de cesse de rendre les jeux disponibles sur son service compatibles avec les écrans tactiles. On retrouve ainsi des titres comme Fortnite, Assassin's Creed Origins, Minecraft Dungeons, Hadès et Yakuza : Like a Dragon, pour ne citer qu'eux.



L'expérience est désormais complète avec l'iPhone (ou l'iPad) qui permet de contrôler toute la console du géant de Redmond. Mieux, Apple ayant autorisé les applications de cloud gaming, Microsoft devrait lancer l'application officielle Xbox Cloud Gaming dans le courant de l'année.



La fonctionnalité est actuellement disponible en bêta, elle arrivera dans les prochaines semaines pour tous les joueurs.



