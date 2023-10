Les abonnés GTA+ peuvent jouer à Liberty City et Chinatown Wars sur iPhone

Les abonnés au service GTA+ possédant un iPhone peuvent désormais jouer à deux nouveaux jeux. Comprenez le terme "nouveaux", comme "classiques", puisque les titres sont largement connus. Il s'agit de Grand Theft Auto : Liberty City Stories et Chinatown Wars. Ce ne sont pas les meilleurs opus, mais c'est tout de même une bonne nouvelle.

GTA: Liberty City Stories et Chinatown Wars

Les deux classiques de la saga GTA sont disponibles pour tout le monde, car même ceux qui n'ont pas encore un abonnement "GTA Plus" peuvent s'y essayer pendant 30 minutes, avant d'éventuellement passer à la caisse.

Les nouveaux ajouts à GTA+ ont été annoncés par le biais d'un communiqué de presse sur le site Web de Rockstar, dans lequel l'entreprise indique que les nouveaux jeux ne sont pas les seules choses à attendre avec impatience.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories and Grand Theft Auto: Chinatown Wars are now available for GTA+ Members to play on compatible iOS and Android devices with their active GTA+ Membership: https://t.co/5f5Tis6GPy pic.twitter.com/pWSswtGsiS — Rockstar Games (@RockstarGames) October 19, 2023

De plus, jusqu'au 8 novembre, les membres de GTA+ peuvent profiter des derniers avantages de GTA Online, notamment la nouvelle Albany Brigham (Muscle) au Vinewood Car Club, le doublement des récompenses sur les nouveaux Deathmatches d'Halloween, et bien plus encore explique le studio.

C'est quoi l'abonnent GTA+ ?

L'abonnement à GTA Plus coûte 5,99 $ par mois et donne accès à un catalogue de jeux dont Grand Theft Auto Trilogy (Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas) ainsi qu'à un bonus mensuel de 500 000 $ dans GTA Online. Mais pour les possesseurs d'iPhone et d'Android peuvent également s'amuser sur Grand Theft Auto : Liberty City Stories et Chinatown Wars.



Sachez que ces deux titres, comme ceux de la Trilogy sont tous disponibles à l'unité sur App Store. Suivez les liens sur chaque jeu.

Télécharger le jeu gratuit GTA: Liberty City Stories