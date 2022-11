GTA Trilogy arrivera en mars 2023 sur mobile

Cela fait bientôt un an que le pack GTA Trilogy est sorti sur consoles et PC. Après des rumeurs de portage sur mobile, Take-Two avait confirmé indirectement lors de ses résultats financiers qu'il prévoyait une version pour iOS et Android. Mais la date n'était pas encore claire. fin 2021 sur consoles et PC, les fans de la saga se demandaient. À priori, Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas seront de retour dans une version améliorée sur nos smartphones et tablettes en mars prochain.

Place à la version mobile de Gran Theft Auto

La version revue et corrigée de GTA III, Vice City et San Andreas, qui comportait pas mal de bugs au départ, offre une expérience plus immersive grâce à un moteur graphique plus moderne et des contrôles améliorés. Et les joueurs mobiles vont bientôt en profiter.

Un dénommé just4leaks a posté un message sans équivoque sur Twitter indiquant la sortie imminente du titre sur la plateforme. Si les détails sont faibles, sa réputation parle pour lui dans le secteur des jeux vidéos. Il avait récemment prédit l'annonce de Warzone Mobile ou encore la carte Al Mazrah de Warzone 2.

RELEASE ON MOBILE



Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Early March 2023



Also an bigger update for the versions that got already released is comming around the same time. pic.twitter.com/Fl4cjICE69 — Shaun Weber (@just4leaks2) November 6, 2022



Le pack des trois jeux mythiques, dont la rumeur disait qu'il était dans les tuyaux depuis un certain temps déjà, serait maintenant en route pour la fin du premier trimestre 2023. La qualité du portage sera très intéressante à voir.

Reste à savoir à quel prix il sera proposé. Actuellement, Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition est vendu à 60 euros sur PlayStation, Xbox et Switch. On espère un tarif plus doux, aux alentours des 15-20 euros. Quant à une version Mac de GTA Trilogy, on peut toujours rêver...



Un petit aperçu du travail fourni par les développeurs pour améliorer San Andreas :

Pour finir, voici la bande-annonce publiée par Rockstar lors du lancement du jeu :