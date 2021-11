GTA The Trilogy : sortie prévue le 11 novembre à 60€ (màj : sans cheat code)

Il y a 20 jours à 14:54 (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Voilà quelques semaines maintenant que Rockstar Games avait fait sa petite surprise en annonçant GTA The Trilogy. Ce dernier a fait grand bruit auprès des fans de la licence, puisqu'il reprend trois titres phares de la saga, GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas.

Une très belle nouvelle quand on sait que les jeux ont été refaits grâce à Unreal Engine et que le gameplay a été revu et adapté pour être meilleur qu'à l'époque (pas difficile). Et aujourd'hui, on sait enfin à quelle date sortira la compilation : le 11 novembre prochain.

GTA The Trilogy sortira le 11 novembre prochain

C'est donc le 11 novembre prochain que Grand Theft Auto The Trilogy verra le jour dans une version digitale sur Xbox Series X|S, PS5, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Pour les collectionneurs, il faut savoir qu'une version physique sera également de la partie le 6 décembre.



Rockstar Games va encore plus loin, en donnant quelques détails :

Trois villes emblématiques, trois histoires exceptionnelles. Jouez aux classiques de la trilogie originale de Grand Theft Auto qui ont ouvert la voie au genre : GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas ont été mis à jour pour une nouvelle génération et bénéficient d’améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d’affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore, qui redonnent vie à ces univers tant appréciés sous leur meilleur jour.

Pour ceux que ça intéresse, les précommandes sont lancées au prix de 59,99€.



Petit « cadeau » supplémentaire, les joueurs abonnés au PlayStation Now auront accès à GTA III gratuitement à partir du 7 décembre.



Du côté de Xbox et du Game Pass, les joueurs pourront lancer GTA San Andreas dès le 11 novembre sans débourser un centime de plus.



Moins de codes de triche dans GTA

En ce jour de sortie de la trilogie GTA, une mauvaise nouvelle est arrivée pour les joueurs. Les codes de triches ont été en partie retirés ! Rich Rosado a déclaré USA Today :

Nous avons en réalité dû en retirer quelques-uns pour des raisons techniques, certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien avec le moteur Unreal. Mais c’est en fait là où je vais m’arrêter. On peut s’amuser avec la découverte. Je ne dis pas plus ou moins, mais je préférerais ne pas aller droit au but avant la sortie du jeu et me rendre directement au générique de fin.

Sans donner de détails supplémentaires sur les cheat codes qui ont été retirés, le producteur a laissé entendre que de nouvelles astuces ont pu être intégrées dans les trois jeux qui recevront certainement des mises à jour prochainement.