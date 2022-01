Canal+ Grand Ecran : la nouvelle chaîne cinéma prévue pour le 8 février

Alexandre Godard

À partir du 8 février, les abonnés Canal+ auront accès à une toute nouvelle chaîne cinéma. Elle diffusera en continu des films cultes, immanquables et aura son espace dédié sur l'application MyCanal pour la partie Replay.

Canal+ Grand Ecran : la chaîne des amoureux de cinéma

Canal+ s'apprête à lancer une toute nouvelle chaîne d'ici quelques jours. Baptisée Canal+ Grand Ecran, elle aura pour objectif de diffuser en continu "les films à avoir vu une fois dans sa vie". Sur cette chaîne, on retrouvera des films français mais également des films étrangers. Son nom fait bien évidemment référence au cinéma.

Que ce soit des films marquants, récompensé aux oscars ou simplement des "classiques" indémodables, tout le monde devrait y trouver son compte à un moment ou un autre. La date de lancement est prévue pour le 8 février 2022 et la chaîne sera accessible pour tous les clients, quel que soit l'abonnement choisi.



Canal+ promet un catalogue plus que complet avec une diffusion en continu 24/24. Bien évidemment, le programme en prime time (première partie de soirée) aura le droit à une attention toute particulière vu qu'il sera parmi les plus visionnés, si ce ne le plus visionné de manière générale.



Pour finir, la catégorie "Chaînes&Apps" sur l'application MyCanal va se voir ajouté la case Canal+ Grand Ecran. En cliquant dessus, vous aurez accès à une tonne de programmes inédits, sans oublier le replay de ceux qui sont passés en direct sur la chaîne mais que vous avez loupé.