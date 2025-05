De l'humour SF avec la série Murderbot sur Apple TV+

La série de livres à succès The Murderbot Diaries de Martha Wells a été adaptée en une nouvelle série comique de science-fiction et est désormais disponible en streaming sur Apple TV+. La série Murderbot débute ce vendredi 16 mai avec ses deux premiers épisodes, et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque vendredi, jusqu'à la finale de la première saison le 11 juillet.

Un programme original

Avec Alexander Skarsgård dans le rôle d'un robot SecUnit socialement maladroit, Murderbot suit ce héros réticent chargé de protéger des scientifiques contre des menaces comme des vers spatiaux, tout en rêvant de regarder des feuilletons sur son téléviseur intégré. Justement, les créateurs Chris et Paul Weitz (à qui l'on doit la saga American Pie) a été jusqu'à véritablement insérer la série fictive The Rise and Fall of Sanctuary Moon, incluant des caméos d'acteurs comme Jack McBrayer, Clark Gregg, Jon Cho et DeWanda Wise, ajoutant une touche ludique.

Avec un score de 98 % sur Rotten Tomatoes, Murderbot a déjà conquis les critiques et bénéficie de l'enthousiasme de l'auteure Martha Wells pour cette adaptation. Le casting principal inclut Noma Dumezweni et Tamara Podemski aux côtés de Skarsgård. Chaque épisode de 30 minutes s'inscrit dans un registre de comédie dramatique légère, offrant une nouvelle perspective sur la science-fiction pour Apple TV+.

Un contenu de plus en plus étoffé

Destinée aux fans des livres comme aux nouveaux spectateurs, Murderbot est disponible exclusivement sur Apple TV+ via l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Android, téléviseurs connectés, consoles de jeu, ou sur le site tv.apple.com. Rappelons que la plateforme ne contient que des programmes originaux, avec des succès retentissants comme les séries Ted Lasso, Severance, For All Mankind ou encore des films comme Napoélon ou Wolfs.