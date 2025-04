Le film « Napoléon » est enfin disponible en France sur Apple TV+ en version longue

Sorti en novembre 2023 au cinéma, « Napoléon », réalisé par Ridley Scott, a captivé des millions de spectateurs à travers le monde grâce à l’histoire fascinante de l’empereur français, l’un des plus grands stratèges militaires de tous les temps. La version cinématographique, produite par Apple et distribuée par Sony Pictures, durait 2 heures et 38 minutes. Mais une version encore plus complète, le Director’s Cut, est désormais accessible en France sur Apple TV+ à partir d'aujourd'hui, respectant la chronologie des médias française.

Apple publie la version Director's Cut de Napoléon

La version enrichie de 48 minutes de « Napoléon », nommée Director’s Cut, ajoute 48 minutes de scènes inédites, portant la durée totale à 3 heures et 26 minutes. Ce film, disponible en exclusivité sur Apple TV+, offre une immersion plus profonde dans les batailles historiques, les ambitions politiques et la vie personnelle de Napoléon, notamment sa relation complexe avec Joséphine. Conçue pour le streaming, elle permet aux spectateurs de regarder à leur rythme, avec des pauses, contrairement à l’expérience en salle obscure.

Respect de la législation française

En raison de la chronologie des médias en France, qui impose un délai de 17 mois après la sortie en salles pour diffuser un film sur une plateforme de streaming, Apple n’a pu proposer le Director’s Cut qu’en ce mois d'avril 2025. Jusqu’à récemment, seule la version cinéma était disponible à l’achat ou en location sur l’application Apple TV. Cette restriction a pu inciter certains à se tourner vers des sites de streaming illégaux.

Un succès mitigér

Malgré un box-office de 221 millions de dollars, en deçà des attentes d’Apple, de Scott Free Productions et de 20th Century Studios, le film a bénéficié des ventes en VOD et de partenariats avec des chaînes comme Canal+. Le Director’s Cut sur Apple TV+ devrait ravir les fans et attirer de nouveaux spectateurs, bien que cette version ne nous ait pas véritablement convaincu. La faute, probablement, à un casting américain et un faux rythme des acteurs.

Comment regarder ?

Le Director’s Cut est désormais disponible sur Apple TV+ en France. Abonnez-vous pour découvrir cette version intégrale, à seulement 4,99 € / mois en ce moment grâce à une promotion.