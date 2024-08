La version Director's Cut du film Napoléon (3h24) est disponible sur Apple TV+, sauf en France !

Sorti en novembre 2023 au cinéma, le film Napoléon a passionné des millions de personnes à travers le monde, il faut dire que l'histoire de l'empereur français devenu l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire a de quoi fasciner les spectateurs. La version cinématographique produite par Apple et distribuée par Sony Pictures durait 2 heures et 38 minutes, ce qui est déjà énorme. Cependant, ce n'était pas la version complète !

Apple publie le Director's Cut de Napoléon

On retrouve aujourd'hui une bonne et mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont apprécié le film Napoléon au cinéma, la version complète sans aucune coupure des scènes est désormais disponible en exclusivité dans le catalogue d'Apple TV+. La mauvaise nouvelle, c'est que la France n'est pas concernée. En effet, comme nous sommes le seul pays à avoir une chronologie des médias extrêmement stricte, Apple n'a pas eu l'autorisation de proposer le Director's Cut de Napoléon en France. Une décision qui est assez triste, surtout que l'histoire de France est au cœur du film et que des batailles historiques qui ont marqué à tout jamais notre pays sont brillamment mises en scène dans cette version étendue.



La firme de Cupertino, comme ses concurrents sur le marché du streaming, est tenue de respecter la loi française. Ainsi, l'entreprise n'est autorisée à proposer un film sorti en salles dans le catalogue d'Apple TV+ qu'à partir de 17 mois après sa première projection au cinéma. Cela signifie que dans le cas de Napoléon, il sera possible d'avoir la version cinéma et la version Director's Cut qu'à partir d'avril 2025 !

Le Director's Cut de Napoléon apporte un total de 48 minutes supplémentaires d'images qui n'ont jamais été vues dans les salles de cinéma. Lors de la production du film, Apple Studios, Scott Free Productions et 20th Century Studios s'étaient mis d'accord mutuellement pour raccourcir le film afin que celui-ci ne dure pas trop longtemps. La version complète du film disponible sur Apple TV+ pourra être regardé de manière plus confortable qu'au cinéma, même si le film est incroyable, tout le monde n'adhère pas à rester assis devant un écran pendant 3 heures et 26 minutes. Sur une expérience de streaming, les spectateurs peuvent faire des pauses ou même regarder le film en plusieurs parties.



Le film Napoléon met en avant le génie militaire et la personnalité complexe de l'empereur français, tout en explorant ses relations avec ses proches, notamment avec Joséphine, son grand amour. Le film ne se contente pas de retracer les grandes batailles de Napoléon, mais s'intéresse également à ses ambitions politiques, ses dilemmes personnels et les sacrifices qu'il a consentis pour obtenir le pouvoir.



Le film a généré un total de 221 millions de dollars au box-office, un chiffre bien loin des espérances d'Apple et des autres studios qui ont participé à la production. Toutefois, les ventes de VOD et les accords passés avec les chaines de TV (comme Canal+ en France) ont probablement permis de rentabiliser davantage le film.

Comment regarder le Director's Cut de Napoléon en France ?

Pour le moment, Apple ne propose pas le Director's Cute sur l'application Apple TV en achat ou en location, seule la version cinéma est disponible. Si la firme de Cupertino et les autres plateformes de VOD à la demande ne proposent pas le Director's Cute, il faudra attendre avril 2025 pour en profiter sur Apple TV+.

Malheureusement, les sites de streaming et téléchargements illégaux risquent de rapidement saisir l'occasion pour mettre en ligne la version de 3 heures et 26 minutes, ce qui va détourner (encore) les français des solutions légales.