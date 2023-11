C'est parti pour la saison 4 de la série For All Mankind !

La série originale "For All Mankind" d'Apple est de retour pour le plus grand bonheur des abonnés à Apple TV+. Il s'agit de l'une des séries les plus regardées grâce à sa superbe réalisation et à son scénario haletant. Si vous ne l'avez pas encore vue, sachez que les trois premières saisons sont disponibles sur la plateforme.

Une série SF de grande qualité

L'intrigue de la quatrième saison de "For All Mankind" est largement centrée sur l'histoire dramatique de la saisie et de l'exploitation d'un astéroïde dans l'espace. La série couvre une histoire de plusieurs décennies qui a commencé dans la première saison avec la Russie devançant les États-Unis dans la course à l'alunissage. Avec sa narration soignée et son casting de premier ordre, elle est l'un des programmes les plus populaires sur la plateforme de streaming.

Voici le synopsis de la s04 :

Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis la troisième saison, Happy Valley a rapidement étendu son empreinte sur Mars en transformant d'anciens ennemis en partenaires. En 2003, le programme spatial s'est concentré sur la capture et l'exploitation d'astéroïdes extrêmement précieux et riches en minéraux qui pourraient changer l'avenir de la Terre et de Mars. Mais les tensions qui couvent entre les résidents de la base internationale qui s'étend désormais à perte de vue menacent de réduire à néant tout ce qu'ils ont entrepris.

Apple a diffusé le premier épisode de la quatrième saison en avant-première pour les participants au New York Comic Con. Cet épisode est donc enfin disponible sur Apple TV+. La suite de cette saison de 10 épisodes arrivera au compte-gouttes pour terminer le 12 janvier 2024, comme expliqué dans le communiqué.

La bande-annonce officielle montre un Ed Baldwin (évidemment) vieillissant (Joel Kinnaman) aux côtés de sa compagne Danielle Poole (Krys Marshall) sur une base martienne développée. L'histoire de la déconcertante Margo Madison (Wrenn Schmidt) se poursuit également dans la quatrième saison.



Les nouveaux acteurs vus comme Edi Gathegi, Cynthy Wu et Coral Peña sont également de retour pour la quatrième saison. Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern et Svetlana Efremova incarneront de nouveaux personnages dans la série. Les plus anciens reconnaitront Marvin de Maman j'ai raté l'avion (Home Alone) en tant que nouveau directeur de la NASA.

Comment regarder For All Mankind S04

Vous pouvez regarder la saison 4 de For All Mankind avec un abonnement Apple TV+ à 9,99 €. Oui, le tarif a grimpé tout récemment. Apple TV Plus était initialement à 4,99 € par mois, puis depuis fin 2022 à 6,99 €. Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d'une période d'essai gratuite de sept jours. Vous pouvez également obtenir l'Apple TV+ dans le cadre de l'offre Apple One et partager un abonnement unique avec jusqu'à cinq autres personnes.



L'application TV d'Apple est incluse sur les appareils de la maison tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV 4K. Mais vous pouvez également obtenir le service sur des plateformes telles que l'Amazon Fire Stick, les clés Roku, les décodeurs Comcast Xfinity, la PlayStation, la Xbox et les téléviseurs connectés récents. Sans oublier les PC et Android via le site tv.apple.com accessible depuis la plupart des navigateurs.



Un moment que l'on attendait tout particulièrement à la rédaction. Et vous ?