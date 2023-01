C'est parti pour la saison 4 de la série Servant sur  TV+ !

C'est l'une des séries phares d'Apple TV+ depuis son lancement, Servant est de retour avec la quatrième et ultime saison en ce vendredi 13 janvier 2023. Comme d'habitude, c'est au rythme d'un épisode par semaine que nous découvrirons l'épilogue de ce thriller captivant signé M. Night Shyamalan.

La dernière saison de Servant

Avec une audience toujours plus forte, Servant va tenter de contenter tout le monde avec l'ultime saison. La quatrième saison sera complétée jusqu'à jusqu'au 17 mars 2023, soit un total de 10 épisodes pour les abonnés Apple TV+.

La quatrième saison de Servant est donc le dernier chapitre de l'histoire des Turner, qui conclus une histoire épique et émotionnelle. La guerre de Leanne avec l'Église des Petits Saints s'intensifie, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et au-delà.

Pendant ce temps, la famille Turner brisée doit non seulement faire face à la menace croissante de Leanne, mais aussi à la réalité certaine que Dorothy se réveille. Alors que l'immeuble de la famille Turner continue de s'effondrer, des questions trouvent enfin une réponse : qui est Leanne Grayson et qui est l'enfant qui se trouve chez eux ? Le suspense est à son comble.



Les téléspectateurs de Servant retrouveront la distribution habituelle, autrement dit la présence de Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint.

À la production des épisodes, on note les noms de M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Taylor Latham, Larissa E. Michel, Steve Tisch et Todd Black.



Qui attendait avec impatience la fin de Servant parmi vous ? Sur quel support regardez-vous Apple TV+ : iPhone, iPad, Mac, Apple TV, consoles, TV connectés ou autre ?