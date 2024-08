La saison 2 de la série Bad Sisters datée au 13 novembre

Deux ans après avoir annoncé le renouvellement de "Bad Sisters" pour une deuxième saison, Apple nous donne enfin une date de sortie. La série de meurtres et d'énigmes à l'humour noir sera de retour le 13 novembre, avec les soeurs Garvey.

Le retour d'une série à succès

Apple TV+ a donc annoncé la date de lancement de la saison 2 de Bad Sisters, ainsi qu'un aperçu très attendu de cette nouvelle saison. Créée par Sharon Horgan, cette deuxième saison de huit épisodes débutera sur Apple TV+ avec les deux premiers épisodes le mercredi 13 novembre 2024, suivis d'un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 25 décembre. Le rythme classique désormais.

La saison 2 de Bad Sisters continue de suivre la vie des sœurs Garvey, interprétées par Sharon Horgan (Eva), Anne-Marie Duff (Grace), Eva Birthistle (Ursula), Sarah Greene (Bibi) et Eve Hewson (Becka). Deux ans après la "mort accidentelle" du mari abusif de Grace, les sœurs Garvey, toujours très soudées, semblent avoir tourné la page. Mais lorsque des vérités du passé refont surface, elles se retrouvent de nouveau sous les projecteurs. Les suspicions atteignent un sommet, les mensonges se multiplient, des secrets sont révélés, et les sœurs doivent déterminer en qui elles peuvent avoir confiance.

Mélange délicieux de comédie noire et de thriller, la série accueille de nouveaux acteurs tout en retrouvant des visages familiers pour cette deuxième saison, avec Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward, Michael Smiley, Saise Quinn, Daryl McCormack, Yasmine Akram, Jonjo O’Neill, Peter Claffey, Deirdre Mullins, Lorcan Cranitch, Liz Fitzgibbon et Justine Mitchell.

« Bad Sisters », avec Sarah Greene, Eva Birthistle, Sharon Horgan, Anne-Marie Duff et Eve Hewson. © Apple.

La première saison récompensée

La première saison de Bad Sisters a remporté les BAFTA Television Awards pour la Meilleure Série Dramatique, ainsi qu'un prix de Meilleure Actrice dans un Second Rôle pour Anne-Marie Duff. La série a également été distinguée par un Peabody Award et a obtenu quatre nominations aux Emmy Awards, notamment pour Sharon Horgan en tant que Meilleure Actrice Principale dans une Série Dramatique, ainsi que pour le casting, l'écriture et la réalisation. Bad Sisters a également été reconnue par la Writers Guild of America, les Critics Choice Awards, la Royal Television Society et les Irish Film and Television Awards. La série a reçu de nombreux éloges en 2022, le final de la première saison ayant été qualifié de "plus satisfaisant de l'année" et salué comme "l'une des meilleures séries de l'année" et "une comédie dramatique délicieusement mordante et sincèrement poignante".

La série est produite par Sharon Horgan, Faye Dorn et Clelia Mountford pour Merman; Dearbhla Walsh est également productrice exécutive et réalisatrice. Parmi les autres producteurs exécutifs figurent Bert Hamelinck et Michael Sagol, ainsi que Dave Finkel et Brett Baer, qui ont adapté la série avec Sharon Horgan à partir de la version belge intitulée Clan, créée par Malin-Sarah Gozin, également productrice exécutive. Bad Sisters est une production de Merman Television et ABC Signature, une filiale de Disney Television Studios.