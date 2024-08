Apple publie la bande-annonce de la saison 4 de la série Slow Horses

Dans moins d’un mois, Apple va publier les deux premiers épisodes de la quatrième saison de la série Slow Horses. Ce programme original Apple qui a conquis de nombreux abonnés Apple TV+ a aujourd’hui sa bande annonce officielle en ligne, l’occasion de voir les premières images des épisodes à venir !

La saison 4 commence le

4 septembre

Apple TV+ a publié il y a moins d’une heure, la bande-annonce très attendue de la saison 4 de Slow Horses. Cette série dramatique, qui a su captiver les abonnés avec son intrigue palpitante et ses personnages complexes pendant 3 saisons, revient avec une intrigue passionnante.



Les amateurs de la série n’auront pas à attendre longtemps pour retrouver leurs personnages préférés. La saison 4 de Slow Horses débutera le 4 septembre, les épisodes seront diffusés à un rythme hebdomadaire, chaque mercredi, jusqu’au 9 octobre. La diffusion échelonnée est habituelle chez Apple, histoire de conserver le plus longtemps possible les abonnements Apple TV+ actifs.

Adaptation de Spook Street de Mick Herron

Pour cette quatrième saison, les créateurs de la série puisent une nouvelle fois leur inspiration dans les romans de Mick Herron. Cette saison est adaptée de Spook Street, l’un des volets les plus acclamés de la série de livres mettant en scène les agents peu orthodoxes du Slough House.



Pour les épisodes à venir, l’acteur oscarisé Gary Oldman reprendra son rôle emblématique de Jackson Lamb, le leader grincheux et brillant de cette équipe de marginaux. Aux côtés d’Oldman, plusieurs acteurs clés reviennent, notamment Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce, offrant ainsi une continuité appréciée aux fans de longue date.



En plus de ces visages familiers, la saison 4 accueillera plusieurs nouveaux acteurs qui viendront enrichir l’intrigue. Parmi eux, Hugo Weaving, connu pour ses rôles dans The Matrix et Le Seigneur des Anneaux, ainsi que Joanna Scanlan (The Thick of It, No Offence), Ruth Bradley (Humans, Grabbers), Tom Brooke (Preacher, The Boat That Rocked) et James Callis (Battlestar Galactica, Bridget Jones’s Diary).



Derrière la caméra, la réalisation de cette saison est confiée à Adam Randall, dont la vision artistique promet de capturer l’essence sombre et intrigante de Slow Horses tout en introduisant de nouvelles perspectives visuelles.



La saison 4 de Slow Horses s’annonce comme un rendez-vous incontournable de la rentrée pour les amateurs de thrillers d’espionnage.