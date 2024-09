C'est parti pour la saison 3 de Slow Horses sur Apple TV+

1 com

Slow Horses, la populaire série britannique d'Apple, revient aujourd'hui pour une troisième saison sur Apple TV+. Basée sur les livres de Mick Herron, Slow Horses suit un département d'espions rejetés par le MI5, dirigé par Jackson Lamb, interprété par l'excellent Gary Oldman. Humour et enquêtes vous attendent !

Coup d'envoi pour la saison 3

La troisième saison de la série est basée sur les événements du livre "Real Tigers" et voit Catherine Standish kidnappée, et il incombe au reste des chevaux lents de la retrouver tant qu'elle est encore en vie.



Voici la présentation de la saison 3 par Apple :

Dans la troisième saison, une liaison romantique à Istanbul menace de dévoiler un secret du MI5 enterré à Londres. Lorsque Jackson Lamb et son équipe d'inadaptés sont entraînés dans le combat, ils se retrouvent pris dans une conspiration qui menace l'avenir non seulement de Slough House, mais aussi du MI5 lui-même.

Si vous n'avez jamais regardé, Slow Horses est un mélange de drame d'action et d'espionnage et de comédie noire, avec Jackson Lamb qui n'hésite jamais à dénigrer ses équipes afin de les motiver (ou pas).



La distribution est composée de Gary Oldman, Jack Lowden, Kristen Scott Thomas et bien d'autres. La troisième saison a reçu des critiques très positives, dépassant les deux premières. En conséquence, la saison 4 est déjà validée.

Comment regarder Slow Horses

Vous pouvez regarder Slow Horses exclusivement avec un abonnement sur Apple TV+, lequel a récemment augmenté en passant à 9,99 €.



Apple TV+ est disponible au sein de l'application Apple TV, qui peut être installée sur différentes plateformes, y compris les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku, les consoles de jeux, et plus encore. Vous pouvez également la regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.

Les dates de la saison 3 de Slow Horses

La saison 3 de Slow Horses au rythme d'un épisode par semaine, sauf au lancement avec deux épisodes :

Slow Horses Saison 3, épisode 1 et 2 : 29 novembre 2023

Slow Horses Saison 3, épisode 3 : 6 décembre 2023

Slow Horses Saison 3, épisode 4 : 13 décembre 2023

Slow Horses Saison 3, épisode 5 : 20 décembre 2023

Slow Horses Saison 3, épisode 6 : 27 décembre 2023

Qui attendait la suite avec impatience ?