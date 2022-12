C'est parti pour la saison 2 de Slow Horses sur Apple TV+

Si, comme nous, vous avez apprécié les épisodes de la première saison de Slow Horses sur Apple TV+, sachez que l'équipe de bras-cassés du MIT est de retour ce vendredi pour une seconde saison, toujours avec l'excellent Gary Oldman en vedette. Une bonne nouvelle qui devrait faire sourire les fans de la série.

Nouvelle saison pour Slow Horses

Si vous n'avez pas encore visionné Slow Horses, il s'agit d'une série britannique qui suit des agents du renseignement placés dans un département quelque peu spécial. C'est un service où on met tous les derniers de la classe, ceux qui n'ont pas forcément les capacités pour intégrer le "vrai" MIT ou ceux qui ont raté d'importantes missions. On les appelles les "slow horses", comprenez les boulets, les ânes, etc.



Pour le casting de la saison 2, on retrouve toujours Gary Oldman (qui joue le rôle de Jackson Lamb), Jack Lowden (qui interprète River Cartwright), Kristin Scott Thomas (dans le rôle de Diana Taverner) ainsi que l'actrice de la série Bates Motel, Olivia Cooke (qui reprendra son rôle de Sid Baker).



Pour saison 2, les producteurs ont fait appel à Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders et La Guerre des Mondes) ainsi que Kadiff Kirwan (Intimidation).



La série est produite par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith (« Veep »). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith et Graham Yost sont les producteurs exécutifs de la série. La deuxième saison est réalisée par Jeremy Lovering.

Voici comment Apple présente la saison 2 de Slow Horses :

Dans la deuxième saison, des secrets de la guerre froide longtemps enterrés émergent qui menacent d'apporter un carnage dans les rues de Londres. Lorsqu'une liaison avec des méchants russes prend une tournure fatale, nos malheureux héros doivent surmonter leurs échecs individuels et élever leur jeu d'espionnage dans une course pour éviter un incident catastrophique.

Chaque saison suit de près l'histoire racontée dans le roman correspondant de Herron. La saison 2 couvre l'histoire de "Dead Lions", qui implique un complot de la guerre froide et une liaison avec des agents russes.



Les deux premiers épisodes de la saison 2 sont diffusés aujourd'hui, le 2 décembre. Le reste de la saison sera diffusé chaque semaine jusqu'à la fin du mois, Apple publiant un nouvel épisode chaque vendredi.

Date de sortie des épisodes de la saison 2

Slow Horses épisode 1 : 2 décembre 2022

Slow Horses épisode 2 : 2 décembre 2022

Slow Horses épisode 3 : 9 décembre 2022

Slow Horses épisode 4 : 16 décembre 2022

Slow Horses épisode 5 : 23 décembre 2022

Slow Horses épisode 6 : 30 décembre 2022

Comment voir Slow Horses saison 2

Pour regarder la nouvelle saison de la série Slow Horses, il suffit d'avoir un compte Apple et de s'abonner au service Apple TV Plus. Pour 4,99 euros par mois, vous pouvez profiter d'un catalogue de contenus originaux de plus en plus riche et ce, sur tous les appareils, iPhone, iPad, Apple TV, Mac, TV connectés, consoles, dongles et même en ligne sur le site https://tv.apple.com.