Apple signe pour une saison 2 de sa série Dark Matter

Les séries Apple sont souvent décrites comme étant de grande qualité à la fois dans la production, le scénario et la réalisation. S'il y a une série qui peut mettre en avant cette affirmation, c'est sans aucun doute "Dark Matter", ce contenu de science-fiction salué par les critiques du monde entier va obtenir de nouveaux épisodes dans la cadre d'une seconde saison ! Une excellente nouvelle qui va ravir les très nombreux abonnés Apple TV+ qui ont enchaîné les épisodes de la première saison.

Dark Matter sera bientôt de retour

Les abonnés Apple TV+ était dans l'attente depuis plusieurs semaines afin de savoir si la série Dark Matter ferait son retour sur Apple TV+ dans le cadre d'une deuxième saison. Apple publie aujourd'hui une bonne nouvelle à travers un communiqué de presse, la série va être prolongée avec le même casting et un scénario toujours plus impressionnant.



Cette décision est cohérente, car Dark Matter a fait un buzz phénoménal sur les réseaux sociaux, comme l'a fait précédemment Ted Lasso ou encore The Morning Show, les critiques ont été largement en faveur du programme (même en France) et les audiences ont logiquement suivi puisque le bouche-à-oreille a fait son effet.

Le showrunner et auteur Blake Crouch a déclaré dans le communiqué d'Apple :

Merci à tous ceux qui ont suivi la première saison — les fans des livres et les nouveaux fans — et bien sûr nos partenaires chez Apple et Sony, mon incroyable partenaire de production, Matt Tolmach, notre formidable distribution et équipe et la merveilleuse ville de Chicago — vous avez été tellement bons avec nous. En écrivant et en tournant la première saison, nous avons découvert qu'il y avait encore tellement plus d'histoire à raconter et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ces personnages qui se battent pour survivre et pour retrouver leur chemin à travers un paysage de réalités hallucinantes. Rendez-vous dans la Box !

Pour ceux qui ont regardé la première saison, la dernière phrase de la déclaration vous sera familière et vous comprendrez certainement que de nombreuses aventures à travers les dimensions vont arriver dans la deuxième saison.



Si vous n'avez pas encore vu la série Dark Matter, préparez-vous à une expérience exceptionnelle, vous suivrez l'histoire de Jason Dessen, un brillant physicien qui mène une vie apparemment ordinaire jusqu'à ce qu'il soit enlevé par un mystérieux individu. Propulsé dans un monde parallèle, Jason découvre une réalité où les choix qu'il n'a pas faits ont pris forme, l'entraînant dans une quête pour retrouver sa famille et comprendre la véritable nature de l'univers. À chaque tournant, il est confronté à des dilemmes déchirants et à des révélations surprenantes qui remettent en question tout ce qu'il croyait savoir.

Apple est convaincu qu'une deuxième saison va être bénéfique pour Apple TV+

Une série qui fonctionne est une série qui génère évidemment une tonne de souscriptions à Apple TV+. Avec Dark Matter, le pari a été gagnant, Apple s'en félicite et n'hésite pas à affirmer publiquement être enchanté de continuer l'aventure avec l'équipe créative derrière le programme. Voici ce que déclare Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+ :

La captivante et intrigante série Dark Matter est rapidement devenue un succès mondial, capturant l'imagination des spectateurs et devenant une partie intégrante et appréciée de la gamme de science-fiction de classe mondiale d'Apple. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Blake Crouch, nos partenaires chez Sony et le reste de l'équipe créative et du casting — menés par les remarquables Joel Edgerton et Jennifer Connelly — pour une nouvelle saison qui captivera les téléspectateurs avec encore plus de rebondissements alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères du multivers.

La deuxième saison de Dark Matter va bientôt commencer son écriture ainsi que son tournage, on peut espérer un lancement dans le catalogue d'Apple TV+ au cours du premier ou deuxième trimestre de 2025. Apple communiquera prochainement plus d'informations à propos du synopsis ainsi que le casting qui évoluera peut-être avec l'entrée de nouveaux acteurs.



