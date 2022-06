La saison 1 de For All Mankind est disponible gratuitement sur Apple TV+

⏰ Il y a 58 min

Julien Russo

Réagir



Dans la catégorie des créations originales Apple, on retrouve une tonne de pépites avec des castings à faire rougir n'importe quel concurrent sur le marché du streaming. Depuis le début, une série Apple arrive à se démarquer parmi les autres... Il s'agit de For All Mankind. Apple souhaite vous faire découvrir cet incroyable contenu sans vous obliger à souscrire à Apple TV+ !

Un accès gratuit à la première saison

Pendant une durée limitée, Apple propose à tout utilisateur qui se connecte sur tv.apple.com ou via l'application Apple TV de découvrir gratuitement la première saison de la série For All Mankind. Ce geste n'est pas sans arrière-pensée, puisqu'à partir des critiques qu'a eus la série, Apple sait très bien qu'il y a de fortes chances que vous souhaitiez vous abonner pour voir la suite de la série.



Pour ceux qui n'ont pas encore regardé For All Mankind, il s'agit d'une série qui raconte l'histoire de plusieurs astronautes de la NASA qui suivent un difficile entrainement pour partir en mission sur la Lune. La petite particularité, c'est que vous êtes projeté dans un monde où l'Union soviétique a réussi l'exploit d'envoyer des hommes sur la Lune, avant les Américains !

Le Président des États-Unis va placer la barre très haute puisqu'il va insister pour que les astronautes de la NASA fassent des découvertes historiques comme trouver de l'eau une fois qu'ils auront atterri.

Dans cette série, vous retrouvez la présence de Joel Kinnaman (Altered Carbon) qui joue le rôle d'Edward Baldwin, Wrenn Schmidt (The Looming Tower) qui interprète le personnage Margo Madison, Sarah Jones (The Path) qui incarne le rôle de Tracy Stevens ou encore Sonya Walger (The Catch) qui joue le rôle de Molly Cobb.



For All Mankind est créé par Ronald D. Moore (Outlander), Mat Wolpert (Umbrella Academy) et Ben Nedivi (Fargo). Parmi les sociétés de productions derrière For All Mankind, on aperçoit les talentueuses équipes de Sony Pictures Television ainsi que la participation de Tall Ship Productions.



Si vous souhaitez aller plus loin avec le catalogue, Apple TV+ vous offre 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.