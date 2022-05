Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 3 de la série For All Mankind

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



C'est une série présente depuis le lancement d'Apple TV+, c'est l'un des programmes les plus populaires sur le service de streaming et c'est aussi le contenu qui a passionné une tonne d'abonnés, on parle bien de : For All Manking. La célèbre série revient pour une troisième saison dès le 10 juin 2022, Apple a partagé la bande-annonce !

For All Mankind saison 3, voici la bande-annonce

Vous avez été très nombreux à suivre l'incroyable aventure spatiale dans For All Mankind, suite à l'engouement autour de son programme, Apple a renouvelé il y a quelques mois sa série pour une troisième saison.

Dans les prochains épisodes, on retrouvera les acteurs habituels comme Joel Kinnaman (dans le rôle d'Edward Baldwin), Shantel VanSanten (qui joue Karen Baldwin), Jodi Balfour (qui incarne Ellen Warvely), Sonya Walger (qui joue Molly Cobb), Krys Marshall (Danielle Poole), Cynthy Wu (Kelly Baldwin), Casey W. Johnson (Danny Stevens), Coral Peña (Aleida Rosales) et Wrenn Schmidt (Margo Madison).



Apple révèle également qu'un nouvel acteur débarquera dans la saison 3 de For All Mankind, il s'agit d'Edi Gathegi (StarUp et Blacklist Redemption) qui jouera le rôle de Dev Ayesa un visionnaire charismatique.

Apple avait partagé il y a 1 mois la synopsis des épisodes à venir :

La nouvelle saison de la série de réalité alternée emmène les téléspectateurs dans une nouvelle décennie, au début des années 90, avec une course effrénée vers une nouvelle frontière planétaire : Mars. La planète rouge devient le nouveau front dans la course à l'espace, non seulement pour les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi pour un nouvel entrant inattendu qui a beaucoup à prouver et encore plus d'enjeux. Nos personnages se retrouvent face à face, alors que leurs ambitions pour Mars entrent en conflit et que leur loyauté est mise à l'épreuve, créant ainsi une cocotte-minute qui s'achève en apothéose.

La saison 3 de For All Mankind sera disponible quelques jours après la cérémonie d'ouverture de la WWDC 2022. Comme à son habitude, Apple proposera 1 nouvel épisode par semaine pour faire en sorte que les abonnés conservent leur abonnement le plus longtemps possible.



Apple TV+ est accessible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, sans engagement.