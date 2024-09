Voici la bande-annonce de la série "Land of Women" avec Eva Longoria sur Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de "Land of Women" ("Terre des femmes"), une nouvelle série très attendue dont la vedette et la productrice exécutive est l'actrice Eva Longoria (Desperate Housewives).



Cette série dramatique en six épisodes sera lancée mondialement sur Apple TV+ le 26 juin avec deux épisodes, suivis de nouveaux épisodes tous les mercredis jusqu'au 24 juillet. Elle avait été annoncée en 2022.

Une nouvelle série avec Eva Longoria

"Land of Women" est une comédie dramatique dans laquelle Longoria incarne Gala, une New-Yorkaise aisée qui voit sa vie bouleversée à cause d'un mari criblé de dettes auprès des mauvaises personnes. Alors que de dangereux criminels sont à la recherche de sa famille et de son mari disparu, Gala est contrainte de quitter la ville avec sa mère âgée, Julia (Maura), et sa fille adolescente, Kate (Bazúa) afin de se rendre dans la ville natale de sa mère dans le nord de l'Espagne. Problème, c'est l'endroit que Julia a fui il y a 50 ans - dans l'optique de recommencer sa vie sous une autre identité. Mais les rumeurs se répandent rapidement dans la charmante ville viticole, dévoilant les secrets de famille et les vérités les plus profondes.

Inspirée du roman à succès "La tierra de las mujeres" de l'auteure primée Sandra Barneda, la série met également en scène la légendaire icône du cinéma et de la télévision Carmen Maura, la nouvelle venue Victoria Bazúa et Santiago Cabrera.



Créée par Ramón Campos, Gema R. Neira et Paula Fernández et réalisée par Carlos Sedes, lauréat du prix Iris, "Land of Women" a été produite par Apple Studios. La série est produite par Bambú Producciones et produite par le showrunner Campos, Neira, Sedes, la lauréate du prix Iris Teresa Fernández-Valdés, Ben Spector, Sandra Condito et Longoria via sa société de production primée UnbeliEVAble Entertainment, fondée en 2005 par Longoria pour produire des films, des émissions de télévision et des documentaires.

Un programme qui pourrait attirer de nombreux spectateurs.