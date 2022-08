Apple propose de regarder gratuitement la saison 1 de See

Dans quelques jours, la série See entamera sa troisième et dernière saison, elle qui figurait parmi les premiers programmes originaux d'Apple lors du lancement d'Apple TV+ en 2019.



Pour fêter cela, Apple propose de regarder la première saison de See gratuitement sur la plateforme pendant une période limitée.

La saison 1 de See est gratuite !

Comme annoncé par le compte officiel de See sur Twitter, l'intégralité de la première saison de l'émission est désormais disponible pour être regardée gratuitement sur Apple TV+. Cela signifie que tout le monde peut désormais regarder les huit premiers épisodes, sans être abonné à Apple TV+.

Bien entendu, il s'agit d'une offre à durée limitée. Selon le communiqué, la première saison de See restera disponible gratuitement jusqu'au 29 août. Après cela, les épisodes nécessiteront à nouveau un abonnement à Apple TV+. Cette offre est une tentative de la part d'Apple de susciter l'intérêt et l'engagement de davantage de personnes à l'égard de See avant la sortie de la dernière saison de l'émission.



Pour ceux qui ne connaissent pas, See est une série qui raconte l'histoire d'un "futur brutal et primitif" dans lequel l'humanité a perdu la capacité de voir. La série présente des scènes de combat impressionnantes et des décors et un style qui rappellent un certain Game Of Thrones. Ce n'est pas une surprise, car chaque épisode de See a coûté environ 15 millions de dollars à Apple, ce qui en fait l'une des séries les plus chères du marché.



La série met en vedette Jason Momoa, Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks,

Christian Camargo, Archie Madekwe, et Nesta Cooper.



Tous les épisodes de See sont disponibles sur Apple TV+, qui est accessible depuis l'application Apple TV sur un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV. L'application Apple TV est également disponible sur les Smart TV, les appareils Roku, Amazon Fire TV et les consoles de jeux. En France, l'abonnement à Apple TV+ coûte 4,99 euros par mois, et vous pouvez le partager avec votre famille avec jusqu'à six membres.



Pour regarder gratuitement la première saison de See, il vous suffit de vous rendre sur l'application TV d'Apple et de rechercher le programme. Bien que cela ne nécessite pas d'abonnement, un identifiant Apple valide est requis pour regarder le contenu.

Voici la saison 3 de See

La saison finale de See comptera huit épisodes. Après la diffusion du premier le 26 août, chaque épisode supplémentaire sera diffusé une fois par semaine le vendredi.



Dans la saison 3, presque un an s'est écoulé depuis que Baba Voss a vaincu son frère Edo et s'est éloigné de sa famille pour vivre à l'écart dans la forêt. Cependant, Baba Voss revient à Paya pour défendre sa tribu après que des scientifiques trivantiens ont mis au point de nouvelles armes dévastatrices qui menacent "l'avenir de l'humanité."



Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la troisième saison de See ci-dessous :