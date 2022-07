Comment regarder la saison 3 de Trying sur Apple TV+

La saison 3 de la série Trying est désormais disponible sur Apple TV+.



Les deux premiers épisodes de cette saison en huit parties sont diffusés en streaming dès maintenant. Chaque épisode supplémentaire sera diffusé chaque semaine le vendredi jusqu'au final de la saison, le 2 septembre. Dans la troisième saison, Esther Smith et Rafe Spall sont rejoints par Eden Togwell, Mickey McAnulty, Oliver Chris, Sian Brooke, Darren Boyd et Robyn Cara.

C'est parti pour la saison 3 de Trying

Après une fin dramatique de la saison 2, la saison 3 commence avec Nikki (Esther Smith, nominée aux BAFTA) et Jason (Rafe Spall, nominé aux SAG Awards) se réveillant en tant que nouveaux parents de deux enfants qu'ils apprennent encore à connaître. Il ne leur reste plus qu'à les garder, ce qui s'avère bien plus difficile qu'ils ne le pensaient au départ. Jetés directement dans le grand bain parental, les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l'épreuve alors qu'ils essaient désespérément de naviguer entre les hauts et les bas de la parentalité - tout en s'accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale.



Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce officielle de la nouvelle saison, vous pouvez la visionner ci-dessous :

Comment regarder la saison 3 de Trying

Apple TV+ est disponible sur tous les iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l'application Apple TV. Il est également disponible sur Fire TV, Xbox, Playstation et TV intelligentes de Samsung, Sony, LG et plus encore. Le service est également diffusé directement sur le site web d'Apple TV+.



Pour pouvoir regarder la série, vous devez être abonné à Apple TV+. Le service est disponible pour 4,99 € par mois ou dans le cadre de l'un des forfaits d'abonnement Apple One à partir de 14,95 €.



La troisième saison de Trying est diffusée en streaming dès maintenant sur Apple TV+. Si vous souhaitez profiter de la série dans la meilleure qualité possible, vous pouvez vous offrir l'Apple TV 4K ou encore les meilleures TV compatibles Apple TV.