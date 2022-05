Comment voir la saison 5 de Carpool Karaoke sur Apple TV+

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Initialement diffusée dans l'émission The Late Show with James Corden sur CBS, l'émission Carpool Karaoke a été repris par Apple depuis plusieurs années. Avec la nouvelle saison 5 qui démarre ce jour, Carpool Karaoke quitte Apple Music pour rejoindre exclusivement Apple TV+. Voici comment faire pour ne pas manquer la cinquième saison.

Carpool Karaoke revient avec la saison 5

Le concept est toujours le même bien que James Corden ne soit plus là. Les stars - qui partagent une voiture, chantent sur leurs playlists personnelles et s'embarquent dans des aventures ponctuée d'anecdotes, d'humour et d'émotions. Cette saison, nous verrons Simu Liu et Jessica Henwick, Murray Bartlett, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Zooey Deschanel, Anitta et plus encore sur les sièges passagers de la célèbre voiture chantante.

"Carpool Karaoke : The Series", qui a remporté un Emmy Award pour chacune de ses quatre saisons précédentes, ainsi que plusieurs Producers Guild Awards et un Critics Choice Award, est produite pour Apple par CBS Studios et Fulwell 73 Productions, avec les producteurs exécutifs James Corden, Eric Pankowski et Ben Winston.



Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce officielle de la nouvelle saison, vous pouvez la visionner ci-dessous :

Comment regarder Carpool Karaoke

Pour pouvoir regarder la série, vous devez être abonné à Apple TV+. Le service est disponible pour 4,99 € par mois ou dans le cadre de l'un des forfaits d'abonnement Apple One. Apple TV+ est disponible sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l'application Apple TV. Il est également disponible sur Fire TV, Xbox, Playstation et Smart TVs. Le service est également diffusé directement sur le site web d'Apple TV+.



La cinquième saison de "Carpool Karaoke : The Series" est diffusée en streaming 4K dès maintenant sur Apple TV+. N'oubliez pas notre comparatif des meilleures TV 4K de 43 pouces.