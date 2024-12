Apple TV+ et Apple Music lancent un épisode « A Carpool Karaoke Christmas »

Ce week-end, Apple a dévoilé un événement spécial de Noël pour son émission "Carpool Karaoke", avec "A Carpool Karaoke Christmas", qui apporte la magie des fêtes directement sur Apple TV+ et Apple Music. Ce programme met en vedette les icônes Lady Gaga et Dua Lipa, accompagnées de la nouvelle star, Chappell Roan, qui rejoignent Zane Lowe d'Apple Music pour une aventure festive à travers le monde.

James Corden cède d'ailleurs le volant à Lowe pour cet épisode spécial de Noël.

La saison 5 arrive demain

Ensemble, les vedettes américaines interprètent des classiques de Noël comme "Have Yourself a Merry Little Christmas" et "Last Christmas" de Wham!, ainsi que leurs propres tubes, incluant "Die With A Smile" de Lady Gaga, "Houdini" de Dua Lipa et "Good Luck, Babe!" de Chappell Roan. Pour les fêtes, Zane Lowe et Lady Gaga ont également offert une version exclusive de "Santa Claus Is Comin’ to Town" sur Apple Music et d'autres plateformes musicales. Une manière de faire la publicité du service de la pomme.

Le créateur et producteur exécutif James Corden, a déclaré :

Il est fantastique de voir ‘Carpool Karaoke’ revenir pour célébrer Noël de cette manière. J’ai confié à Zane Lowe, le talentueux animateur d'Apple Music, le soin de conduire nos stars et je lui ai rappelé l’importance de rester vigilant en chantant. Nous avons hâte que tout le monde profite de ce spectacle.

De son côté, Zane Lowe d'Apple Music, a partagé :

Ce fut de loin l'expérience la plus amusante que j'ai eue dans une voiture. Je suis très reconnaissant à James de m'avoir fait confiance pour conduire avec ces trois artistes extraordinaires, et je suis honoré de participer à ce spécial de Noël pour ravir les fans partout dans le monde.

Les fans peuvent dès maintenant plonger dans l'ambiance de Noël avec Lady Gaga, Dua Lipa et Chappell Roan, disponibles en streaming dans certains territoires et mondialement à partir du 20 décembre.

"A Carpool Karaoke Christmas" est une célébration festive de la série "Carpool Karaoke", qui a remporté un Emmy pendant cinq années consécutives, ainsi que de nombreux Producers Guild Awards et un Writers Guild Award. Pour information, la série est produite pour Apple par CBS Studios et Fulwell 73 Productions, avec pour producteurs exécutifs Corden, Ben Winston et Eric Pankowski.