Apple TV+ : Carpool Karaoke revient avec une saison 5 (bande-annonce)

⏰ Il y a 43 min (Màj il y a 40 min)

William Teixeira

Initialement diffusé dans l'émission américaine The Late Show with James Corden sur CBS, Carpool Karaoke a été repris par Apple depuis plusieurs années. Disponible sur Apple Music puis sur Apple TV+, le programme va faire son grand retour avec une cinquième saison. Pour cette occasion très spéciale, Apple a dévoilé une bande-annonce et a révélé les participants.

Toutes les informations à savoir sur la 5e saison de Carpool Karaoke

Dès le 27 mai prochain, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir profiter de la 5e saison de l'émission Carpool Karaoke The Series, un programme inédit qui a pour objectif de rassembler des célébrités dans une voiture pour raconter des anecdotes, des moments de leur carrière, des histoires personnelles...

Avec ce contenu, Apple mise sur la convivialité, l'humour et surtout : le divertissement !



Depuis quelques saisons, James Corden n'est plus au volant du Carpool Karaoke, l'animateur américain a préféré se concentrer sur d'autres projets. Toutefois, cela n'empêche pas la firme de Cupertino de renouveler autant qu'elle le souhaite le programme.

Pour cette cinquième saison exclusive sur Apple TV+, les abonnés pourront retrouver les personnalités suivantes :

Murray Bartlett , Sydney Sweeney et Alexandra Daddario de la série The White Lotus (HBO Original)

, et de la série The White Lotus (HBO Original) Simu Liu (acteur canadien et chinois aperçu dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et Jessica Henwick (connu pour avoir participé à The Defenders et Iron Fist, deux séries à succès découvertes sur Netflix)

(acteur canadien et chinois aperçu dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et (connu pour avoir participé à The Defenders et Iron Fist, deux séries à succès découvertes sur Netflix) Anitta (chanteuse, actrice, mannequin et femme d'affaires) et Saweetie (rappeuse de Los Angeles)

(chanteuse, actrice, mannequin et femme d'affaires) et (rappeuse de Los Angeles) Des membres de l’All Elite Wrestling (une fédération de catch américaine basée à Jacksonville en Floride)

(une fédération de catch américaine basée à Jacksonville en Floride) Zooey Deschanel (actrice et réalisatrice vue dans la série Brooklyn Nine-Nine) et Jonathan Scott (une personnalité de la télévision canadienne, il est aussi producteur de contenus pour la télévision et de films pour le cinéma)

(actrice et réalisatrice vue dans la série Brooklyn Nine-Nine) et (une personnalité de la télévision canadienne, il est aussi producteur de contenus pour la télévision et de films pour le cinéma) La famille D’Amelio (présence de : Charli, Dixie, Heidi et Marc), ils ont leur propre TV réalité aux États-Unis, pour faire simple, c'est la concurrence de l'Incroyable famille Kardashian

Apple n'a pas informé sur le rythme de diffusion des épisodes, est-ce que ce sera 1 nouvel épisode par semaine ou la publication de tous les épisodes en simultané ? Il y a de fortes chances que le géant californien opte pour la première solution.



Rendez-vous le 27 mai 2022 pour le lancement de la saison 5 !