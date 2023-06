Comment voir le keynote Apple de la WWDC23 du 5 juin

La célèbre Worldwide Developers Conference (WWDC) édition 2023 aura lieu la semaine du 5 au 9 juin, soit dans quelques jours. Et comme les trois dernières années, il s'agira d'un événement en ligne, même si certains développeurs et étudiants sont invités à l'Apple Park.



Ce qui ne change pas en revanche, c'est que la semaine dédiée aux développeurs Apple commencera par le traditionnel keynote, la conférence d'ouverture qui présentera les nouveaux matériels et logiciels.

Quelles nouveautés pour la WWDC 23

Lors de la conférence du lundi 5 juin, Apple devrait dévoiler les nouvelles versions d'iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17 (pas sûr qu'elle mentionne cette dernière). La société est surtout susceptible de révéler, enfin, son casque de réalité mixte AR/VR tant attendu, ainsi qu'un nouveau MacBook Air de 15 pouces, et peut-être d'autres choses encore comme un Mac Studio M2 Ultra. La rumeur veut que ce soit la plus longue conférence jamais organisée par Apple...

Comment regarder le keynote Apple

Pour ne rien manquer, l'entreprise américaine met tout en oeuvre pour que les fans du monde entier puissent regarder la conférence WWDC 2023.



Voici l'heure du début du keynote en fonction de votre lieu de résidence :

Paris, France à 19h00

Cupertino, Californie à 10h00 PDT

Londres, Royaume-Uni à 18h00

Berlin, Allemagne à 19h00

Alger, Algérie à 18h00

Honolulu, Hawaï - 7 h 00 HAST

Anchorage, Alaska à 9h00 AKDT

Phoenix, Arizona à 10h00 MST

Vancouver, Canada à 10h00 PDT

Denver, Colorado à 11 h 00 HAR

Dallas, Texas à 12 h 00 HAC

New York, New York à 13h00 EDT

Toronto, Canada à 13 h 00 HAE

Halifax, Canada à 14 h 00 HAA

Rio de Janeiro, Brésil à 14 h 00 BRT

Le Cap, Afrique du Sud à 19:00 SAST

Helsinki, Finlande à 8:00 p.m. EEST

Istanbul, Turquie à 20h00 TRT

Dubaï, Émirats arabes unis à 21 h 00 GST

Delhi, Inde à 22h30 IST

Jakarta, Indonésie à 12h00 WIB le lendemain

Shanghai, Chine à 1h00 CST le lendemain

Singapour à 1h00 SGT le lendemain

Perth, Australie à 1 h 00 AWST le lendemain

Hong Kong à 1h00 HKT le lendemain

Séoul, Corée du Sud à 2h00 KST le lendemain

Tokyo, Japon à 2 h 00 JST le lendemain

Adélaïde, Australie à 2h30 ACST le lendemain

Sydney, Australie à 3h00 AEST le lendemain

Auckland, Nouvelle-Zélande à 5h00 NZST le lendemain

Les différentes façons de voir le keynote

Voici différentes façons de regarder la keynote de la WWDC 2023 d'Apple le 5 juin :

Voici différentes façons de regarder la keynote de la WWDC 2023 d'Apple le 5 juin :

Regarder la conférence sur YouTube : Le moyen le plus rapide et le plus simple est de suivre l'événement sur YouTube. Le flux en direct sera disponible le jour de l'événement. Regarder la keynote sur Mac, iPhone, iPad, Android ou PC : Utilisez le navigateur Safari d'Apple ou un autre navigateur comme Firefox ou Chrome. Vérifiez que votre appareil iOS dispose d'iOS 10 ou d'une version ultérieure, et que votre Mac est équipé de macOS Sierra 10.12 ou d'une version ultérieure.

Regarder le keynote à l'aide de l'application Apple TV : Cette option est disponible sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Ouvrez l'application TV, recherchez la catégorie "Regarder maintenant" et sélectionnez WWDC 2023. Vous pouvez également rechercher "WWDC" dans le champ de recherche et choisir WWDC 2023 dans les résultats. Regarder le keynote à l'aide de l'application Apple Developer.

N'oubliez pas de vous connecter un peu avant l'heure de l'événement pour regarder le keynote en direct et à partager cet article à tous vos amis !