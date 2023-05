Apple a invité des experts en VR pour son keynote du 5 juin

Le 5 juin au soir, Apple va présenter au monde entier les nouveautés logicielles à venir à la rentrée. Toutefois, l'entreprise devrait aussi nous réserver quelques surprises, si on attend un nouveau MacBook Air de 15 pouces, on s'attend également à ce qu'Apple dévoile son casque mélangeant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Pour le moment, rien n'a été officialisé, cependant, les preuves qui montrent qu'Apple va bien annoncer un casque à réalité mixte s'accumulent...

Des experts en VR ont été invités

Comme à chacun de ses événements d'ouverture de WWDC, Apple invite des développeurs, des étudiants et des journalistes de grands médias technologiques ou généralistes qui proposent de l'actualité high-tech. Globalement, Apple invite les médias qui ont le plus de chance d'atteindre de potentiels clients Apple, autrement dit l'entreprise ne va pas inviter un site spécialisé dans l'actualité de produits sous Android, ce serait complètement inutile !



Pour l'édition 2023 de la WWDC, Apple a invité des journalistes issus d'un média assez inhabituel. En effet, notre confrère UploadVR a révélé cette nuit que des médias spécialisés comme lui dans l'actualité de réalité virtuelle ont reçu une invitation pour assister à l'Apple Event d'ouverture de la WWDC.

Ian Hamilton qui est rédacteur en chef du site AupluoadVR a reçu il y a peu de temps une invitation pour se rendre en Californie et participer à l'événement qui aura lieu à l'Apple Park. Même son de cloche pour Norman Chan, un spécialiste de la réalité virtuelle qui a testé de nombreux casques ces dernières années.



Sans surprise, le fait qu'Apple invite ces personnes spécialisées dans l'univers de la réalité virtuelle sous-entend clairement qu'il y aura une présentation de nouveau produit lié à la réalité virtuelle. Au vu de la quantité de rumeurs qu'il y a eu ces derniers mois concernant l'arrivée imminente d'un casque de réalité mixte, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec ce produit.



Dans le passé, Apple a déjà invité des journalistes et personnalités en fonction de ses annonces, on se rappelle par exemple de la présentation de la première génération de l'Apple Watch. À l'époque, Apple ne misait pas sur la santé, mais sur la mode et le monde du luxe. Pour la présentation, l'entreprise avait invité de nombreuses personnalités issues de la mode aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Le géant californien cherchait à ce que sa nouvelle montre connectée soit mentionnée dans un maximum de médias lié à la mode.



Pareil en 2019 lors de l'annonce d'Apple TV+, plusieurs stars hollywoodiennes ont été invitées ainsi que des journalistes de médias spécialisés dans l'actualité cinéma et série. Là aussi, Apple voulait acquérir une visibilité pour le lancement de son premier service de streaming vidéo.



Vous l'aurez compris, cette approche d'inviter des personnes liées à l'univers d'un nouveau produit ou service annoncé n'est pas nouvelle, Apple utilise la même stratégie année après année pour obtenir une visibilité auprès de personnes qui ont le plus de chance d'être intéressées par un nouveau produit.