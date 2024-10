Apple publie le "keynote" du Mac mini M4 (Pro)

Apple vient de dévoiler le nouveau Mac mini 2024, plus compact, qui propose des options de puces M4 et M4 Pro. Le modèle redessiné mesure seulement 5x5 pouces (12,7 cm), ce qui le rend significativement plus petit que son prédécesseur. Mais pour mieux s'en prendre compte, Apple a publié une vidéo de type "keynote" qui permet d'en apprendre davantage sur ce futur best-seller, dont le prix démarre à 699 €.

Une nouvelle vidéo

Après l'iMac M4 hier, dans une nouvelle vidéo typiquement Apple, menée par le vice-président senior de l'entreprise (et futur CEO ?), John Ternus, on découvre le design du nouveau Mac mini M4, légèrement plus épais mais 5 cm de moins de long et de large. Et pour la première fois, le nouveau Mac mini inclut des ports à l'avant et à l'arrière du châssis.

Au-delà de son nouveau look, le Mac mini offre des performances impressionnantes. Comme on dit chez nous, petit mais costaud. Apple a sauté la puce M3 pour ce modèle, le dernier étant alimenté par la M2 Pro. Le Mac mini M4 est jusqu'à deux fois plus rapide en CPU et GPU, selon les cas d'utilisation, un écart très important entre deux ordinateurs séparés par à peine dix-huit mois. Le tout est complété par des ports Thunderbolt 5, du HDMI 2.1 et plus encore.

La vidéo d'annonce du Mac mini peut être trouvée ci-dessous :

Le prix du Mac mini M4

Le nouveau Mac mini commence à 699 € sur le site d'Apple, avec 16 Go de RAM inclus comme standard, et est disponible en précommande dès maintenant. Les prix s'envolent vite en ajoutant de la RAM, du SSD ou la puce M4 Pro à 12 coeurs CPU (14 en option).

Apple a conclu la vidéo en laissant entendre qu'il y aurait "plus de nouvelles demain". Ce sera évidemment le tour du MacBook Pro M4 avec ses variantes standard, Pro et Max. La puce M4 Max fera d'ailleurs sa première apparition. Restez dans le coin.