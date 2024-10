Apple publie une vidéo "keynote" pour son iMac M4 !

Aujourd’hui, sans grande surprise, Apple a dévoilé son tout nouvel iMac équipé de la puce M4 via un communiqué de presse. Mais pour marquer le coup, outre la flopée de sorties logicielles liées à Apple Intelligence, la firme a accompagné son article d’une vidéo de type "keynote" sur YouTube, reprenant le style caractéristique des événements diffusés en streaming. De quoi découvrir la machine plus en profondeur.

Une vidéo dédiée à l'iMac M4

Comme souvent ces derniers temps, c'est John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple, qui s'est occupé de présenter le nouvel appareil. L’iMac M4 est ici décrit comme le premier des « trois annonces de produits passionnantes » prévues cette semaine, laissant ainsi présager la sortie imminente d’un Mac mini et d’une gamme de MacBook Pro avec la puce M4, prévue pour mardi et mercredi. La seule incertitude demeure sur l'ordre des annonces.

La vidéo commence par un récapitulatif d’Apple Intelligence, également lancé aujourd’hui avec iOS 18.1 et macOS 15.1, avant que Ternus ne dévoile les améliorations de l’iMac. Ce nouveau tout-en-un intègre la puce M4, une palette de nouvelles couleurs, une caméra frontale améliorée de 12 MP avec prise en charge de la vue de bureau (« Desk View »), ainsi qu’une option de verre nano-texturé pour réduire les reflets. Une première pour la gamme.



On y découvre pas mal de chiffres, dont ceux liés à la puce M4 qu'on connaissait déjà sur l'iPad Pro 2024.



Dernier point important, l'iMac embarque enfin 16 Go de RAM d'office. Voilà.



Pour ne rien manquer, voici la vidéo :

Disponibilité et prix

Les précommandes pour le nouvel iMac M4 sont ouvertes dès aujourd’hui, avec les premières livraisons prévues pour la semaine prochaine, vendredi 8 novembre. Apple a également mis à disposition de nouveaux accessoires USB-C, incluant un clavier, une souris et un trackpad, compatibles avec le modèle du jour. L'iMac M4 voit son prix stagner aux US, mais baisser en France avec un tarif qui débute à 1 499 € avec la puce M4 de 8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU. Ajoutez 250 € pour la version 10 + 10, et 230 € pour l'option verre anti-reflet.



La vidéo se termine avec une nouvelle annonce Mac prévue pour demain, ce qui n'est pas pour nous déplaire ! Alors, Mac mini ou MacBook Pro M4 ?