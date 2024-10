Apple TV+ publie une vidéo pour résumer les films et séries de 2023

L'année se termine et il est temps de se tourner vers 2024 où de nouveaux films, séries et documentaires vont débarquer en masse sur les services de streaming et en particulier... sur Apple TV+. Pour les derniers jours de 2023, Apple vient de dévoiler une vidéo promotionnelle sur YouTube mettant en avant les séries et films originaux qui ont brillé toute l'année. L’occasion de revoir tout ce que nous avons présenté durant ces douze derniers mois.

Apple TV+ en 2023, ça a été fabuleux

En 2023, Apple TV+ ça a été moins de contenus mis en ligne (à cause de la grève des acteurs et scénaristes), mais largement plus d'heures de visionnage comparé à l'année précédente. Cette capacité à conserver davantage l'attention des abonnés est principalement due à la diversité et à la qualité des programmes originaux disponibles dans le catalogue. Apple a tenu à faire un résumé de tous les films et séries qui sont sortis en 2023 dans le catalogue et des saisons qui ont été renouvelées.



Dans sa vidéo, Apple mentionne des pépites comme la nouvelle saison de The Morning Show, la dernière saison de Ted Lasso et de nouveaux contenus inédits et exclusifs comme Hijack, Ghosted, The Big Door Prize ou encore Platonic.

La vidéo publiée sur YouTube a été nommée "A Toast to 2023", Apple a ajouté cette description :

Un toast aux adieux amers et aux doux commencements. Bonne année de la part de vos amis chez Apple TV+.

Voici la totalité des contenus mis en avant par Apple pour résumer l'année 2023 :

Fingernails Flora and Son For All Mankind Foundation Ghosted Hannah Waddingham: Home for Christmas Hijack Invasion Killers of the Flower Moon Lessons in Chemistry Messi Meets America Monarch: Legacy of Monsters Napoleon Platonic Shrinking Silo Slow Horses Still: A Michael J. Fox Movie Ted Lasso Tetris The Big Door Prize The Buccaneers The Morning Show

Pour 2024, certains programmes sont déjà terminés d'être produits et d'autres vont bientôt commencer leur tournage. Parmi les récentes annonces, on retrouve :

La série Your Friends and Neighbors qui sortira au cours de l'année prochaine à une date inconnue

La série Murderbot planifiée aussi pour 2024 (normalement)

La série Criminal Record qui sera diffusée dès le 12 janvier 2024 (du moins les deux premiers épisodes)

La série Palm Royale qui est déjà à un stade très abouti puisque Apple a annoncé la date du 20 mars 2024

La série Constellation qui se présente comme un thriller psychologique passionnant, sortie le 21 février 2024

Le documentaire Girls State qui devrait sortir au cours de 2024 (normalement)

Et peut-être... une petite pépite pour les fans de Taylor Swift, le documentaire "The Eras Tour", Apple est en négociation depuis 3 mois pour obtenir les droits exclusifs, mais Disney et Netflix sont aussi en compétition et sont prêts, eux aussi, à dépenser une somme hallucinante pour ajouter ce documentaire inédit à leur catalogue.



Apple TV+ est disponible à 9,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours ou de 3 mois si vous achetez un appareil Apple éligible à l'offre. Contrairement à ce que propose Netflix et bientôt Prime Video, Apple TV+ est sans publicité, vous trouverez uniquement des bandes-annonces d'autres contenus Apple à chaque lancement d'un film ou d'un épisode de série.