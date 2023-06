La série à suspense Hijack est disponible sur Apple TV+

Surprise en ce mercredi avec la sortie de la série avec Idris Elba, "Hijack". Diffusée dès maintenant sur Apple TV+, cette série limitée en sept épisodes met en scène le personnage de Sam Nelson, qui réagit à un détournement d'avion. À l'instar de séries comme "24h chrono", Hijack se déroule en temps réel.

Découvrez la série Hijack

Après que l'avion a été détourné, Sam Nelson collabore avec les autres passagers à bord pour sauver le plus grand nombre de vies possible. En tant que négociateur professionnel, il possède les compétences nécessaires pour tenter de parvenir à un accord avec les criminels.



Pendant que le personnage d'Idris Elba est confiné dans la cabine, la série met également en avant l'intervention du contrôle au sol qui examine la liste des passagers afin de comprendre les demandes des pirates de l'air et leur identité.

Chaque épisode de la série couvre une heure du détournement, décrivant en temps réel les épreuves vécues à bord de l'avion, avec quelques sauts temporels limités. Idris Elba partage l'affiche avec Archie Panjabi, Eve Myles et d'autres acteurs dans cette production britannique, produite par Green Door Pictures, la société de production d'Idris Elba, en vertu de son accord de contenu exclusif avec Apple TV+.

Comment regarder Hijack

Vous pouvez regarder Hijack sur Apple TV+, le service de streaming d'Apple qui propose un catalogue de contenus originaux contenant des séries de télévision, des films et des documentaires.



Vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés. Apple TV+ est accessible exclusivement via l'application Apple TV, disponible sur les appareils Apple tel que l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV, mais aussi sur Amazon Fire Stick, Roku, TV connectées, PlayStation, Xbox, etc. Les utilisateurs de PC et d'Android peuvent également la regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Les deux premiers épisodes de Hijack sont diffusés aujourd'hui, et le reste des sept épisodes sera dévoilé chaque mercredi sur Apple TV+.



Hijack succède au documentaire Stephen Curry : Underrated dévoilé la semaine dernière.