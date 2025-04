La série "Vrais voisins, faux amis" est disponible sur Apple TV+

Aujourd’hui sort la nouvelle série d’Apple TV+, "Your Friends & Neighbors", traduite en français par "Vrais voisins, faux amis", un mélange de drame et de comédie avec Jon Hamm dans le rôle d’Andrew Cooper, un ancien gestionnaire de fonds spéculatif déchu qui se tourne vers le crime pour préserver son train de vie luxueux. Les deux premiers épisodes sont disponibles en streaming dès maintenant, avec de nouveaux épisodes chaque vendredi jusqu’à au final de la saison le 30 mai.

Une nouvelle série drôle à découvrir

Dans la série, Cooper (Hamm), un gestionnaire de fonds spéculatifs fraîchement divorcé et licencié, vole des objets de luxe comme des montres et des sacs à main chez ses riches voisins, pensant à tort que personne ne le remarquera. Alors que ses crimes commencent à s’ébruiter, il découvre des secrets troublants sur sa communauté.

Créée par Jonathan Tropper (See, Lucky), la série met également en vedette les actrices Amanda Peet et Olivia Munn.



Pour découvrir "Vrais voisins, faux amis", Apple TV+ propose une offre promotionnelle à 4,99 € par mois pendant trois mois pour les nouveaux abonnés, couvrant ainsi l’intégralité de la saison de neuf épisodes. Après un rôle dans The Morning Show et une campagne publicitaire humoristique pour Apple, Hamm est à l’affiche de cette série, déjà renouvelée pour une deuxième saison.



Enfin, voici la bande-annonce :