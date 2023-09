C'est parti pour la saison 3 de The Morning Show sur Apple TV+

C'était le renouvellement de série le plus attendu de la rentrée, la saison 3 de The Morning Show est lancée !



En ce mercredi 13 septembre, au lendemain du keynote des iPhone 15, Apple TV+ met en avant l'une de ses séries phares, The Morning Show. Découvrons ce qui nous attend et comment visionner la nouvelle saison.

C'est parti pour la saison 3 de The Morning Show

Apple TV+ diffuse aujourd'hui en avant-première la troisième saison de la série The Morning Show, avec les stars Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Le service a débuté en novembre 2019 avec The Morning Show comme vitrine pour la plateforme de streaming alors naissante. La série a démontré l'intention d'Apple de bousculer le monde du cinéma avec une histoire vaguement inspirée par les allégations d'agression sexuelle contre l'ancien animateur du Today Show, Matt Lauer.



La presse spécialisée s'est montrée assez critique lors de la sortie de The Morning Show, bien que la série ait finalement remporté plusieurs prix, notamment un Emmy du second rôle pour Billy Crudup dans le rôle de Cory Ellison ou encore Jennifer Aniston.



La deuxième saison a débuté en 2021, avec une histoire qui s'articule autour des événements de la pandémie de COVID-19 et qui a vu la chute finale du personnage de Steve Carell.

La série revient cette semaine pour la troisième saison, qui verra Jon Hamm rejoindre l'équipe. Alors qu'une société de technologie se montre intéressée par l'acquisition de son réseau de production, The Morning Show est ébranlé par un cyber-piratage qui révèle des détails sensibles sur les présentateurs.

Dans la troisième saison de « The Morning Show », l'avenir du réseau est remis en question et les loyautés sont poussées au bord du gouffre lorsqu'un titan de la technologie s'intéresse à l'UBA. Des alliances inattendues se forment, les vérités privées sont armées et tout le monde est forcé de confronter ses valeurs fondamentales à la fois dans et hors de la salle de presse.

"The Morning Show" est produit et réalisé par Michael Ellenberg via Media Res, avec la participation de Aniston et Kristin Hahn via Echo Films, ainsi que celle de Witherspoon et Lauren Neustadter via Hello Sunshine. Mimi Leder est productrice exécutive et réalisatrice.

Et voici…

La bande annonce officielle de la saison 3 de #TheMorningShow 🤩



Rendez-vous le 13 septembre sur Apple TV+ pic.twitter.com/qqLuLlHkMs — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) August 24, 2023

Comment visionner The Morning Show S03

La saison 3 de The Morning Show débute aujourd'hui avec le premier épisode, et de nouveaux épisodes seront diffusés tous les mercredis jusqu'au 15 novembre.



Vous pouvez regarder la nouvelle saison avec un abonnement Apple TV+ à 6,99 euros (ou avec un pack "Apple One"), via l'application Apple TV disponible sur les appareils Apple, mais aussi les clés Roku et Amazon Fire, les consoles PlayStation et Xbox et d'autres plateformes. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent également regarder sur le web à l'adresse tv.apple.com.



En outre, The Morning Show a déjà été renouvelé pour une quatrième saison.