Apple TV+ : le tournage de la saison 4 de The Morning Show avance bien, une photo a même fuité !

L'une des saisons les plus attendues sur Apple TV+, c'est bien évidemment la saison 4 de la série The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherpsoon. Alors que nous n'avions plus de nouvelle concernant le tournage de la prochaine saison, une photo prise sur le tournage vient de redonner espoir ! On y voit Jennifer Aniston dans une situation peu avantageuse qui semble avoir été agressée par une militante déterminée à salir son haut blanc.

La saison 4 de The Morning Show arrive bientôt

Au dernier trimestre de cette année, Apple dévoilera (après les élections présidentielles américaines de novembre) la quatrième saison de sa célèbre série The Morning Show. Les épisodes à venir devraient explorer les répercussions entre la fusion des chaines UBA et NBN et faire apparaître le père d'Alex Levy (Jennifer Aniston) pour la première fois depuis le début de la série.



Pour le moment, nous ne savons pas où en est le tournage de la saison 4, mais d'après les récentes informations du New York Post, celui-ci avance bien ! Le média a réussi à prendre plusieurs photos du tournage, on peut y voir Alex Levy dans une manifestation mouvementée où une militante lui jette un pot de peinture noir.

Le casting de la nouvelle saison de The Morning Show devrait être assez similaire aux saisons précédentes, on retrouvera en plus de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Mark Duplass dans le rôle de Chip Black, Billy Cudup pour incarner le personnage Cory Ellison ou encore Greta Lee pour le rôle de Stella Bak. Parmi les nouvelles têtes, on retrouvera William Jackson Harper (The Good Place) qui rejoindra le casting pour un rôle majeur.



Autre chose que l'on sait à propos de la saison 4, c'est que celle-ci ne se contentera pas d’explorer les dynamiques familiales et professionnelles d’Alex Levy. Elle mettra également en lumière les dangers de l’intelligence artificielle. Un rapport récent a révélé que cette nouvelle saison abordera les menaces posées par l’IA, en particulier en ce qui concerne la confiance envers les médias. À une époque où les fausses nouvelles et la manipulation d’images et de vidéos par l’IA se répandent rapidement, la série cherchera à traiter ces questions essentielles, sans dégrader l’image de l’IA (ce qui serait néfaste pour Apple qui mise maintenant sur l’IA dans ses OS).



Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la quatrième saison de The Morning Show, on sait juste que la sortie est estimée à la fin de l'année. Les abonnés Apple TV+ devront donc patienter encore un peu avant de découvrir les nouveaux épisodes et les défis qui attendent Alex Levy.