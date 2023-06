La série The Morning Show revient une saison 3 le 13 septembre sur Apple TV+

Aujourd'hui, Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu très attendu de la troisième saison de "The Morning Show", une série mettant avec et produite par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Il a également été annoncé que cette saison 3 sera diffusée dans le monde entier à partir du mercredi 13 septembre 2023, avec les deux premiers épisodes. La série, qui compte 10 épisodes par saison, a déjà été renouvelée pour une quatrième saison. Elle a remporté plusieurs prix Emmy, SAG et Critics Choice. La troisième saison est réalisée et produite par Mimi Leder, avec Charlotte Stoudt en tant que showrunner et productrice exécutive.

Qu'attendre de la saison 3 de The Morning Show

Dans cette saison, l'avenir du réseau est remis en question et les loyautés sont mises à rude épreuve lorsque l'attention d'un géant de la technologie se porte sur UBA. Des alliances inattendues se forment, des secrets personnels sont utilisés comme armes, et chacun est confronté à ses valeurs fondamentales, tant dans la salle de rédaction que dans sa vie personnelle. Outre Aniston et Witherspoon, la saison trois met en vedette un casting talentueux, dont Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie et Julianna Margulies.

"The Morning Show" est produit et réalisé par Michael Ellenberg via Media Res, avec la participation de Aniston et Kristin Hahn via Echo Films, ainsi que celle de Witherspoon et Lauren Neustadter via Hello Sunshine. Mimi Leder est productrice exécutive et réalisatrice.



Pour mémoire, voici le synopsis :

Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux Etats-Unis, où l'ego, les ambitions et la quête éperdue du pouvoir génèrent des tensions au sein de l'équipe. Parmi ces personnes qui aident l'Amérique à se réveiller, deux femmes tentent de tirer leur épingle du jeu.

La série Apple la plus récompensée

Diffusée mondialement sur Apple TV+, la deuxième saison de "The Morning Show" figure parmi les top séries et a reçu des nominations aux Emmy Awards, notamment pour l'actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique (Reese Witherspoon), l'acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique (Billy Crudup, qui a également remporté le prix pour la première saison), et l'actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique (Marcia Gay Harden).

Qui n'a pas encore visionné The Morning Show ? C'est le moment de vous abonner à Apple TV+ à 6,99 euros avec un catalogue d'exclusivités de plus en plus intéressantes.