Voici les 10 séries les plus populaires sur Apple TV+

Disponible depuis le 1er novembre 2019, Apple TV+ a eu le temps de se bâtir un catalogue de films, séries et documentaires originaux passionnants. Cependant, comme tous les services de streaming concurrents, il y a toujours des contenus qui arrivent à attirer plus facilement les abonnés, des programmes qui font le buzz et génèrent des tonnes de souscriptions aux États-Unis et dans le reste du monde.

Ted Lasso l'emporte haut la main !

Si on vous dit JustWatch, vous allez nous répondre "le fantastique site qui répertorie les nouvelles entrées sur les services de streaming et qui communique régulièrement les parts de marché des services de streaming dans le monde".

Bien joué, c'est exactement ça !



Le site spécialisé dans la recommandation de contenu de streaming vient de révéler les programmes qui ont récolté le plus de visionnage depuis le lancement d'Apple TV+.

Grâce à ce nouveau rapport, on peut obtenir une visibilité complète sur les programmes originaux Apple qui ont rencontré le plus de succès.

Le classement

Ted Lasso (1ʳᵉ place)

Sans grande surprise, il s'agit de la série la plus populaire sur Apple TV+. Elle a récolté 27,1% des visionnages !



Synopsis :

Ted Lasso est de retour ! Le coach de soccer qui n'a aucune expérience en tant que footballeur est embauché par un club de foot anglais pour mener les membres de l'équipe vers la victoire...



Ted Lasso - Bande annonce saison 1

Ted Lasso - Bande annonce saison 2

Ted Lasso - Bande annonce saison 3

Severance (2e place)

La série avec Ben Stiller a rapidement conquis les abonnés Apple TV+, ce qui en fait la deuxième série la plus populaire dans le catalogue à ce jour. Elle a cumulé 19,6% des visionnages.



Synopsis :

Mark Scout travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail… et la sienne.



Severance - Bande annonce saison 1

The Morning Show (3e place)

Présente dès le lancement d'Apple TV+ en 2019, The Morning Show a rapidement monté en popularité avec un sujet brûlant au cœur de son histoire : le mouvement #MeToo. La série qui rassemble un casting haut de gamme composé de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon a enregistré 11,8% des visionnages.



Synopsis :

Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux États-Unis, où l’ego, les ambitions et la quête éperdue du pouvoir génèrent des tensions au sein de l'équipe. Parmi ces personnes qui aident l'Amérique à se réveiller, deux femmes tentent de tirer leur épingle du jeu. Et l'affaire n'est pas aisée dans ce milieu impitoyable, d'autant qu'il leur faut gérer en parallèle les crises de leur vie personnelle.



The Morning Show - Bande annonce saison 1

The Morning Show - Bande annonce saison 2

Foundation (4e place)

C'est probablement l'une des séries Apple qui a demandé le plus gros budget. Foundation a impressionné par son histoire et ses effets spéciaux dignes des plus grands studios hollywoodiens.

Foundation a recueilli 8,2% des visionnages !



Synopsis :

Quand l'éminent professeur Hari Seldon prédit la chute imminente de l’Empire galactique, les Cleons - une longue lignée de clones d’empereur au pouvoir - craignent que leur règne jusqu'ici inégalé soit compromis. Ils sont forcés dès lors de prendre en compte la potentielle réalité de la perte de leur puissant héritage pour toujours et prennent leurs dispositions pour limiter les dégâts. Le Dr. Seldon et quelques-uns de ses fidèles sont envoyés aux confins de la galaxie pour bâtir la Fondation, un lieu spécial destiné à préserver le savoir de la civilisation, dans l'espoir de sa reconstruction.



Foundation - Bande annonce saison 1

See (5e place)

Présent dès les débuts d'Apple TV+, See a fait les beaux jours du service de streaming avec un scénario comme on en voit rarement, un casting incroyable à l'écran et une multitude de rebondissements !

La série enregistre 8% des visionnages.



Synopsis :

Dans un futur lointain, alors que la race humaine a perdu le sens de la vue, la société a dû trouver d'autres façons d'interagir, de chasser, de construire et tout simplement de survivre. Cet équilibre est bousculé le jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Baba Voss, le patriarche, doit alors protéger son clan contre une reine puissante qui veut les détruire, persuadée qu'il s'agit de sorcellerie.



See - Bande annonce saison 1

See - Bande annonce saison 2

See - Bande annonce saison 3

For All Mankind (6e place)

Une série aussi passionnante qui arrive seulement à la 6e position ? On reste choqué à la rédaction... For All Mankind est une merveille qui aurait mérité bien mieux !

La série créée par Steve Knight a tout de même la fierté d'avoir réussi à capter 7,9% des visionnages.



Synopsis :

Imaginez un monde dans lequel la course à l'espace n'aurait jamais pris fin. Le programme spatial de la NASA est resté au cœur de la culture américaine et au plus proche des espoirs et des rêves de tout un chacun. Les astronautes de la NASA, véritables héros et rockstars de leur époque, doivent gérer la pression qui pèse sur leurs épaules, tout en gérant la vie de leurs familles.



For All Mankind - Bande annonce saison 1

For All Mankind - Bande annonce saison 2

For All Mankind - Bande annonce saison 3

Black Bird (7e place)

C'est probablement la série qui marque le plus l'esprit parmi tout le catalogue d'Apple TV+. Ce contenu original a rencontré un gigantesque succès auprès des abonnés et a même remporté 2 nominations et 1 prix pour la prestation de Paul Walter Hauser pour le "meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série"

Black Bird enregistre 5,6% des visionnages.



Synopsis :

Jimmy Keene est un lycéen, fils de policier décoré, champion de football et trafiquant de drogue. Alors qu’il est condamné à 10 ans de prison, il se retrouve à devoir faire un choix décisif pour sa vie: intégrer une prison de haute sécurité pour criminels aliénés et se rapprocher de Larry Hall, accusé de meurtres en série, ou rester où il est pour purger sa peine, sans possibilité de libération conditionnelle. Jimmy Keene réalise vite que sa seule issue est d’obtenir des aveux pour découvrir où Larry Hall a enterré les corps de jeunes filles, avant l’examen de son appel. Mais cet homme suspecté de meurtres dit-il la vérité ? Ou est-ce une énième histoire inventée par un menteur en série ? Dans cette fascinante histoire qui transcende le genre du polar, les mystères sont résolus par ceux qui sont mis derrière les barreaux.



Black Bird - Bande annonce saison 1

Défendre Jacob (8e place)

C'est la série qui met tout le monde d'accord et qui a conquis les critiques dans le monde entier. Défendre Jacob raconte une histoire passionnante où un procureur adjoint apprend que son fils est peut-être le meurtrier de l'un de ses camarades au collège. La prestation de Chris Evans est incroyable, tout comme le reste du casting qui apporte une touche d'authenticité dans des rôles très difficiles à jouer.

Défendre Jacob représente 5,4% des visionnages.



Synopsis :

Procureur adjoint d'une petite ville du Massachusetts, Andy Barber est confronté à un terrible dilemme lorsque son propre fils de 14 ans est accusé du meurtre d'un camarade de classe. Alors qu'il tente d'innocenter son garçon, le procureur découvre certains secrets, qui sèment le doute. Acculé, quel choix fera-t-il face à cet insoluble dilemme entre son devoir de défendre la justice et son amour inconditionnel pour son enfant ?



Défendre Jacob - Bande annonce saison 1

Slow Horses (9e place)

Sur Apple TV+, c'est plus de 70% de programmes originaux américains, toutefois on retrouve quelques séries étrangères, c'est le cas de Slow Horses qui nous vient tout droit du Royaume-Uni. Ce programme a divisé les abonnés Apple TV+, certains l'ont trouvé très additif, d'autres se sont ennuyés et ont rapidement abandonné au fil de la première saison. Comme on dit souvent, il en faut pour tous les goûts... En tout cas, Slow Horses figure dans le top 10 des programmes les plus visualisés avec 4,9%.



Synopsis :

Une équipe d’espions britanniques relégués au sous-sol du MI5, le Slough House, terminent leur carrière en raison d'erreurs passées, sous la direction du brillant, mais colérique Jackson Lamb.



Slow Horses - Bande annonce saison 1

Slow Horses - Bande annonce saison 2

Servant (10e place)

Comme quoi, ce ne sont pas les séries qui semblent les plus populaires qui sont les plus visionnés. Servant a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et dans les médias, après plusieurs saisons qui ont titillé notre curiosité, qui nous ont effrayés et surpris, la série originale d'Apple occupe la 10e position. Un score tout de même satisfaisant !

Servant possède 4,2% de visionnage.



Synopsis :

Après avoir perdu son enfant, Dorothy Turner utilise une poupée à des fins thérapeutiques. La situation prend une tournure étrange lorsque celle-ci engage une nourrice pour s’occuper du bébé. Inquiet de la santé mentale de son épouse, Sean ne voit pas l'arrivée de cette étrangère d'un très bon œil. D'autant que le comportement de la jeune fille se révèle vite troublant. La nounou pourrait-elle devenir une menace ? Et les Turner auraient-ils des choses à cacher ?



Servant - Bande annonce saison 1

Servant - Bande annonce saison 2

Servant - Bande annonce saison 3

Servant - Bande annonce saison 4

Si vous êtes tenté par l'une des séries mentionnées ci-dessus et que vous n'êtes pas abonné à Apple TV+, sachez que vous pouvez profiter d'une grosse période promotionnelle jusqu'au 31 janvier 2023. La seule condition est de posséder une PlayStation 5 ou PlayStation 4. Si vous n'êtes pas éligible, sachez qu'une période d'essai de 7 jours existe en souscrivant directement au service de streaming. Au-delà une facturation automatique de 6,99€/mois commencera !

Bande-annonce - YouTube

​​​​​​​Synopsis - Allociné