Apple négocie la rémunération des créateurs de séries sur  TV+

Le pic des investissements dans le streaming vidéo semble avoir été atteint, chaque entreprise réévaluant actuellement sa façon de travailler, les programmes qu'il commande et ses relations avec les créateurs. Si Apple a moins de pression que d'autres sociétés comme Netflix ou Disney, c'est grâce à ses comptes en banque bien garnis. Pour autant, la firme cherche à revoir la rémunération qu'elle octroie aux créateurs sur Apple TV+.

Un paiement au succès pour les séries Apple

Selon les informations de The Ankler, la société de Tim Cook discute avec les producteurs et les agents d'une nouvelle structure d'accord potentielle pour leurs créations originales à l'avenir.

Comme vous vous en doutez, Apple cherche à limiter les risques et à réduire les coûts, notamment en cas de succès mitigé. Ce qu'elle propose, c'est une nouvelle structure de compensation pour la poursuite des séries, basée sur l'audience. À l'heure actuelle, toutes les séries reçoivent la même rémunération en fonction de leur durée. C'est-à-dire la durée de diffusion d'un programme (le nombre d'épisodes et de saisons). Indépendamment du nombre de téléspectateurs ou de la portée de l'audience, une série TV qui est reprise pour une deuxième saison reçoit essentiellement le même pourcentage de rémunération qu'une autre qui en est à sa deuxième saison, dans le cadre des contrats actuels.



Apple serait en train de discuter d'une structure alternative dans laquelle les paiements initiaux seraient plus étroitement liés au succès, « dans un effort pour mieux s'aligner sur ce que veulent les talents ». Il y aurait moins de paiements initiaux, mais plus de primes liées à la réalisation de certains objectifs en termes d'accueil de la série par le grand public.



Dans l'idéal, cela permettrait d'augmenter les paiements pour les séries qui attirent les téléspectateurs, ce qui inciterait les créateurs et les producteurs à produire des contenus de meilleure qualité. Apple pourrait également bénéficier d'une plus grande souplesse, ce qui lui permettrait de lancer des saisons supplémentaires pour certaines de ses programmes les moins populaires, sans pour autant grever son budget global. Elle pourrait également prendre plus de risques sur des projets plus audacieux, ce qui est certainement le plus intéressant pour les abonnés. À date, les séries spectaculaires sont encore trop rares, avec For All Mankind, See, Monarch ou encore Invasion.



Naturellement, certains experts du secteur pensent qu'Apple essaie simplement de trouver un moyen de réduire les paiements, mais The Ankler assure que jusqu'à présent, les discussions d'Apple Studios avec les agents et les producteurs progressent dans la bonne humeur. Reste à voir si aucun point d'achoppement ne viendra freiner la mise en place d'un nouveau contrat.