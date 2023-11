Ne manquez pas la nouvelle série Godzilla "Monarch" sur Apple TV+

Après For All Mankind saison 4, la nouvelle série télévisée se déroulant dans l'univers inimitable de Godzilla, Monarch : Legacy of Monsters est disponible sur Apple TV+. Après les événements du film Godzilla (2014), la série plonge au cœur de l'organisation Monarch, couvrant trois générations familiales. Voici ce qu'il faut savoir et comment regarder la série.

Une série à voir sur Apple TV+

Si vous aviez raté notre présentation, la série "Monarch: Legacy of Monsters" voit deux frères et sœurs percer lentement les mystères de l'organisation secrète Monarch, y compris les liens familiaux précédemment inconnus dans un monde qui a été confronté au fait que les monstres sont bel et bien réels.

Bien qu'il ne soit pas nécessairement au coeur de l'histoire, Godzilla lui-même apparaît dans la série, dès le premier épisode, dans un flashback plutôt dramatique. D'autres créatures apparaissent tout au long de la série, avec des séquences en images de synthèse de grande qualité. La série est conçue pour être accessible aux nouveaux téléspectateurs, mais comprend de nombreuses références qui trouveront un écho chez les fans de la franchise Monsterverse.



Le duo père-fils Kurt Russell et Wyatt Russell joue le même personnage dans la série, l'officier Lee Shaw. Wyatt joue la version jeune de Shaw, et Kurt incarne le même personnage dans la version moderne, lorsque Shaw est plus âgé. Anna Sawai et Kiersey Clemons complètent la distribution principale.

Découvrez le trailer officiel :

Comment regarder la série "Monarch" Godzilla ?

La série Monarch est exclusivement disponible sur le service de streaming Apple TV+, qui coûte désormais 9,99 € par mois. L'augmentation, la seconde de l'histoire, a été annoncée le mois dernier. Si vous ne connaissez pas encore ce service, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai gratuite de sept jours.



Pour accéder à l'application Apple TV, vous pouvez vous rendre sur les appareils Apple, bien sûr, mais aussi via les appareils courants comme l'Amazon Fire Stick, le Roku, la PlayStation, la Xbox, les téléviseurs intelligents, etc. Vous pouvez également regarder la série en ligne sur un ordinateur portable ou un téléphone Android à l'adresse tv.apple.com.



Les deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd'hui, et le reste de la saison de dix épisodes sera diffusé chaque semaine jusqu'au 12 janvier.



Apple TV+ répertorie plus de 200 séries et films originaux à ce jour.