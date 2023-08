La série de SF Invasion est de retour avec la saison 2

La série de science-fiction d'Apple TV+ est de retour. Face à l'engouement suscité par une nouvelle invasion extraterrestre, la firme a rapidement annoncée le renouvellement de son programme avec une deuxième saison, avant même la fin de la diffusion initiale. La saison 2 est désormais disponible pour tous les abonnés au service avec les premiers épisodes en ligne ce mercredi 23 août.

Invasion saison 2, c'est parti !

Deux ans après la première saison, voici la suite d'Invasion sur Apple TV+.

La deuxième saison reprend quelques mois après la fin de la première saison, qui a vu les extraterrestres se lancer dans une guerre totale contre l'humanité. Malgré une bonne audience, les critiques spécialisées ont trouvé la saison 1 trop lente et peu travaillée en termes de scénario, chose que la nouvelle saison semble avoir pris en compte avec de l'action dès le début du premier épisode.

Vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui attend les personnages en regardant la bande-annonce officielle de la deuxième saison d'Invasion en fin d'article.



Les fans retrouvent d'ailleurs de nombreux acteurs déjà vus dans la première saison comme Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland et Tara Moayedi. Les nouveaux venus sont Enver Gjokaj (Marvel's Agent Carter), Nedra Marie Taylor (Orange Is the New Black) et Naian González Norvind (The Good Wife).

Comment regarder Invasion

Invasion est diffusé exclusivement sur Apple TV+, le service de diffusion en continu de l'entreprise pour les séries et les films originaux. Apple TV+ est disponible à 6,99€/mois sans engagement avec une période d'essai de 7 jours.



La deuxième saison d'Invasion sera diffusée au rythme d'un nouvel épisode tous les mercredis. Le premier épisode sort aujourd'hui, 23 août, et le final (le dixième épisode) est prévu pour le 25 octobre.



Vous pouvez regarder le catalogue d'Apple via l'application Apple TV, disponible sur les appareils Apple bien sûr, mais aussi sur PlayStation, Xbox, Roku, Amazon Fire Stick, les téléviseurs intelligents, etc. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent la regarder dans un navigateur web à l'adresse tv.apple.com.

Plusieurs acteurs vont rejoindre le casting, on apercevra : Pour la deuxième saison, les producteurs exécutifs Simon Kinberg, David Weil, Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin et Katie O'Connell seront de retour à leur poste.