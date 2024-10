X change la rémunération des créateurs : l'engagement avant tout

X (anciennement Twitter) vient d'annoncer un changement majeur dans son programme de monétisation pour les créateurs. Désormais, les paiements ne dépendront plus des revenus publicitaires générés par les réponses à leurs tweets, mais de l'engagement suscité auprès des utilisateurs Premium de la plateforme.

Un virage stratégique face à la fuite des annonceurs

Ce revirement intervient alors que X est confronté à un boycott et une fuite de nombreux annonceurs, mécontents de la politique de modération de la plateforme depuis son rachat par Elon Musk. En découplant la rémunération des créateurs des revenus publicitaires, X espère les prémunir contre les conséquences de cette hémorragie.



Concrètement, les créateurs percevront maintenant un pourcentage des revenus issus des abonnements Premium, en fonction des interactions générées par leur contenu auprès de cette population d'utilisateurs payants. X promet d'ailleurs que cette nouvelle formule sera plus lucrative pour eux : "Plus il y aura d'abonnements Premium au total, plus vous pourrez gagner de l'argent", assure la plateforme.

Le risque d'encourager le "rage bait" et la désinformation

Mais ce système comporte aussi des risques. En récompensant l'engagement brut, sans distinction de sa nature, X pourrait inciter les créateurs à poster davantage de contenus clivants et polémiques, conçus pour susciter un maximum de réactions et de commentaires.

Un écueil déjà observé sur Instagram Threads, où ce type de "rage bait" prospère grâce à un algorithme qui priorise les publications générant beaucoup de réponses. Un phénomène devenu si problématique que le patron d'Instagram Adam Mosseri a dû reconnaître publiquement que "tous les commentaires ne sont pas bons à prendre".

Creators! We’re excited to unveil our biggest update to Creator Revenue Sharing yet.



Payouts are increasing and you'll now be paid based on engagement with your content from Premium users - not ads in replies.



Here’s what’s changing: — X (@X) October 9, 2024

X ne semble pas s'inquiéter outre mesure de cette dérive potentielle. La plateforme n'a annoncé aucune mesure pour encadrer ou pénaliser les contenus d'engagement bait. À l'approche des élections américaines, on peut craindre une recrudescence des contenus politiques clivants et de la désinformation, y compris via des deepfakes, dans le seul but d'attirer l'attention et de générer des revenus.

Un pari risqué sur l'augmentation des abonnements Premium

En basculant vers ce nouveau modèle, X fait le pari que les abonnements Premium vont fortement augmenter, afin de constituer un "pool" de revenus suffisant pour rémunérer les créateurs. Selon certaines estimations, la plateforme compterait actuellement moins d'un million d'utilisateurs Premium, loin des 5 millions de dollars mensuels qu'elle reversait jusqu'ici en moyenne aux créateurs.

Pour gonfler ces chiffres, X compte sur un effet boule de neige : les créateurs seront incités à pousser leur audience à s'abonner pour les soutenir, puis ces nouveaux abonnés Premium pourront à leur tour devenir créateurs et convertir leurs propres followers... Un mécanisme qui n'est pas sans rappeler un système de vente pyramidale.

Reste à savoir si cette stratégie sera payante, ou si elle ne fera qu'accentuer la dégradation de la qualité des contenus et des conversations sur une plateforme déjà en proie à la toxicité. Une chose est sûre : en tournant ainsi le dos aux annonceurs pour miser sur les créateurs, X s'engage sur un chemin périlleux dont l'issue est plus qu'incertaine.

