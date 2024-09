Un groupe du parlement européen veut remettre le prix Sakharov à Elon Musk

Fervent défenseur de la liberté d’expression dans le monde, Elon Musk s’est montré plus d’une fois comme un « symbole » dans cette lutte. Avec le rachat de Twitter (devenu X), Elon Musk a fait une gigantesque acquisition de plusieurs dizaines de milliards de dollars (qui ne seront jamais rentabilisé vu les faibles revenus du réseau social) afin de redonner de la liberté d’expression au réseau, autrefois étouffé par la censure de l’ancienne direction. Aujourd’hui, le groupe Patriots for Europe présidé par Jordan Bardella au Parlement européen souhaite lui rendre hommage en le nommant pour le prix Sakharov.

Une nomination pour Elon Musk

Le prix Sakharov, décerné chaque année par le Parlement européen, récompense la défense des droits de l’Homme et de la liberté de pensée. C’est la distinction la plus prestigieuse de l’Union européenne en matière de droits humains. Le 26 septembre, lors d’une session conjointe entre la commission des affaires étrangères, la sous-commission des droits de l’Homme et la commission du développement, les candidats pour l’édition 2024 ont été annoncés, incluant des figures marquantes de divers horizons politiques et géographiques.

Parmi les candidats, on retrouve :

Maria Corina Machado, leader de l’opposition au Venezuela, soutenue par les partis de droite.

Edmundo González Urrutia, candidat à l’élection présidentielle vénézuélienne, lui aussi appuyé par la droite.

Yael Admi, représentante de l’organisation israélienne Women Wage Peace, qui bénéficie du soutien des libéraux et des sociaux-démocrates.

Reem Hajajreh, porte-parole de l’ONG palestinienne Women of the Sun, également appuyée par les libéraux et les sociaux-démocrates.

Et une certaine candidature d’Elon Musk. Le fondateur de Tesla et SpaceX, et propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter), a été proposé par le groupe politique Patriotes pour l’Europe, dirigé par Jordan Bardella du Rassemblement National. Le groupe justifie la nomination du milliardaire par son engagement pour la liberté d’expression, la transparence et la lutte contre la censure, des valeurs qu’ils estiment alignées avec celles du prix Sakharov.



L’argument principal du groupe Patriotes pour l’Europe repose sur les actions de Musk, notamment son rachat du réseau social X, qu’il a repositionné comme une plateforme plus libre, en allégeant les restrictions imposées sur certains discours politiques, particulièrement ceux venant de la droite. Jordan Bardella et son groupe estiment que Musk a su remettre en cause une modération perçue comme trop stricte, ce qui a offert un espace de discussion moins contraint et plus ouvert aux débats sur des sujets politiques sensibles.

Les lauréats du prix Sakharov des dernières années

Le prix Sakharov a une longue histoire, il a récompensé des figures qui se battent pour les droits humains dans le monde entier. Parmi les lauréats récents, on peut citer :

2023 : le peuple ukrainien, représenté par leur président Volodymyr Zelensky, pour leur résistance face à l’invasion russe.

2022 : le mouvement démocratique en Birmanie, en reconnaissance de leur lutte contre la junte militaire.

2021 : Alexeï Navalny, pour son opposition courageuse au régime de Vladimir Poutine et sa défense des droits des citoyens russes.

2020 : l’opposition démocratique au Bélarus, incarnée par Svetlana Tikhanovskaïa, pour leur combat contre la dictature d’Alexandre Loukachenko.

L’annonce du lauréat 2024 du prix Sakharov aura lieu dans les semaines à venir, lors d’une session plénière du Parlement européen.



Source