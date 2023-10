Elon Musk veut que X devienne une application de rencontre

Depuis que Elon Musk a pris les commandes de Twitter (X), le réseau social a vécu beaucoup de modifications, à tel point qu'il est méconnaissable sur plusieurs points si on le compare à avant le rachat. S'il y a eu de bonnes et de mauvaises idées, Elon Musk compte bien poursuivre son chemin et transformer Twitter (X) en une "super-app". L'une des dernières idées qui a fuité, c'est l'arrivée prochaine d'une catégorie "Rencontres" qui viendrait concurrencer les géants comme Tinder, Fruitz ou encore Badoo.

Twitter (X), bientôt un lieu de rencontre ?

Il y a un an, Elon Musk faisait l'acquisition du réseau social Twitter, pour célébrer le premier anniversaire de cette acquisition qui a coûté 44 milliards de dollars, un événement d'entreprise a été organisé, co-dirigé par Musk et la PDG Linda Yaccarino. Lors de ce rendez-vous interne, une multitude de modifications de produits ont été discutées, en mettant un accent particulier sur l'orientation future de Twitter (X).



Elon Musk, connu pour ses ambitions futuristes, a exprimé son désir de transformer Twitter (X) en une plateforme hybride qui servirait à la fois de site de rencontres et de banque en ligne d'ici 2024. Cependant, les détails sur comment Twitter (X) évoluerait en application de rencontres et l’intérêt potentiel des utilisateurs pour de telles fonctionnalités sont restés vagues.

Si l'idée de Musk va jusqu'au bout, Twitter (X) pourrait gagner une catégorie "rencontre", ce qui permettrait par géolocalisation de réaliser des rencontres avec d'autres utilisateurs. Est-ce que l'approche serait identique à celle de Tinder et Fruitz ou ressemblerait plus à Badoo et Tinder ? Pour le moment, impossible de le dire, mais on imagine que Elon Musk a déjà une idée bien précise de cette future fonctionnalité qui serait intégrée dans Twitter (X).



Cette nouveauté pourrait renforcer l'intérêt qu'auraient les utilisateurs envers l'abonnement X Premium (anciennement Twitter Blue), on imagine que l'accès à la section "Rencontre" sera sous condition de payer l'abonnement à renouvellement mensuel/annuel. L'option premium rencontre peu de succès, malgré les multiples atouts qu'elle apporte aux utilisateurs (meilleure visibilité, possibilité d'apporter un format à son texte, limite très élevée sur les durées de vidéos uploader...).

Un avenir bancaire

Musk a également évoqué l'introduction de services payants, en lien avec les prestations bancaires et de paiement. Malgré l'absence de réaction de la part d'un représentant de Twitter (X) sur ces projets, Musk a exprimé son désir que le réseau social commence à opérer comme une banque dès l'année prochaine.



Actuellement, Twitter (X) est en processus pour obtenir les licences nécessaires dans chaque État américain pour proposer des services bancaires et de transfert d'argent. Neuf États ont déjà donné leur feu vert, ce qui s'avère être prometteur pour un lancement au cours de 2024.



Autre nouvelle également, Musk a évalué les nouvelles fonctionnalités vidéo de X au niveau de celles de YouTube et envisage même de les intégrer dans les smart TV. Vous l'aurez compris, Elon veut que Twitter (X) soit sur tous les fronts rapidement : réseau social, rencontre, service bancaire, vidéos en streaming...Les ambitions de Musk pour X sont clairement vastes et variées, mais le manque de clarté sur de nombreux aspects cruciaux laisse place à l'incertitude. Avec des préoccupations financières non résolues et un manque apparent de transparence, l'avenir de X semble être sur une trajectoire aussi mystérieuse que prometteuse.



Source

Télécharger l'app gratuite X